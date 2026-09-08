Bardem celebra en Venecia como "una victoria" que el cine español sea "tan respetado"

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Venecia (Italia), 8 sep (EFE).- Javier Bardem consideró este martes como "una victoria" que el cine de su país "viaje tanto" y sea recibido con "tanto gusto y respeto", durante la presentación en el Festival de Venecia de su última cinta, 'Bunker'.

"Me parece una maravilla que haya tanta buena calidad en el cine español, siempre la ha habido y este año es un claro ejemplo de eso", celebró durante la rueda de prensa de presentación de la película, que protagoniza junto a su esposa Penélope Cruz.

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Bardem habló también de los tres filmes preseleccionados por la Academia de Cine española para competir por el Óscar a mejor película internacional: 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa, 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen, protagonizada por él, y 'La bola negra' de Javier Ambrossi y Javier Calvo, con Cruz en su reparto.

El actor español comentó esta decisión con una broma: "Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo... así que no hablamos mucho de eso en casa", dijo entre risas, a lo que Cruz respondió: "es verdad".

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Bardem, que vuelve a un festival, el veneciano, donde en el pasado ganó dos Copas Volpi a mejor actor por 'Antes que anochezca' (2000) -trabajo que también le valió la nominación al Óscar- y 'Mar adentro' (2004), aseguró que las tres películas "viajan muy bien, se entienden muy bien y gustan mucho fuera".

"Independientemente de cuál sea la que represente, es una victoria el hecho de que ya, como decía Penélope antes, el cine español viaje y viaje tan bien, que se reciba con tanto gusto y respeto", zanjó.

Bardem y Cruz actúan juntos en la película 'Bunker' con la que el francés Florian Zeller compite este año por el León de Oro del Festival de Venecia. EFE

(foto)(vídeo)