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Aumentan a doce los muertos por los deslizamientos de tierra en el sureste de China debido al tifón 'Saudel'

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El balance de muertos a causa de los deslizamientos de tierra registrados el sábado en la provincia china de Jiangxi (sureste) por las fuertes lluvias desatadas por el tifón 'Saudel' ha aumentado a doce, según han confirmado este martes las autoridades.

De acuerdo a las informaciones recogidas por la agencia estatal de noticias Xinhua, hasta este martes se han recuperado en la localidad de Mingkeng los cuerpos de doce personas y los equipos de rescate continúan trabajando para intentar localizar a una persona que continúa desaparecida.

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Alrededor de 5.500 personas han sido reubicadas a zonas consideradas más seguras, mientras que cerca de 640 trabajadores de emergencia están participando en las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los deslizamientos, que han destruido varias carreteras, lo que está dificultando los trabajos.

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