Acusado de triple crimen en R. Unido se declara culpable de tenencia de armas en Sudáfrica

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Nairobi, 8 sep (EFE).- Ndodana Mkhanyisi Tshuma, un ciudadano de nacionalidad británica y zimbabuense buscado por el Reino Unido como presunto autor de un triple homicidio, se declaró este martes culpable ante un tribunal de Sudáfrica de los delitos de posesión ilegal de armas e infracción de la Ley de Inmigración.

Tshuma, de 45 años, compareció ante el Tribunal de Magistrados de Johannesburgo, donde la corte evaluó un acuerdo de conformidad alcanzado entre la defensa y la Fiscalía, tras admitir el acusado la tenencia de un arma de fuego sin licencia y munición, además de la violación de la normativa de extranjería sudafricana.

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El acusado está reclamado por la Justicia británica por tres cargos de asesinato relacionados con la muerte de su esposa, Nothabo Zandile Tshuma (42 años), y de sus dos hijas, Natalie (15) y Nala (5), cuyos cuerpos fueron hallados el pasado julio en la localidad de Bedford, en el condado inglés de Bedfordshire.

Tshuma huyó del Reino Unido a través del aeropuerto londinense de Heathrow, con escala en Dubái, antes de que las autoridades británicas descubrieran los cadáveres de su familia.

Según las investigaciones, tras aterrizar en territorio sudafricano el 5 de julio, el prófugo se dirigió a Alexandra, un barrio marginal de Johannesburgo, para adquirir una pistola de calibre 9 milímetros en el mercado negro.

Tshuma fue detenido en el barrio de Kensington, en Johannesburgo, mediante una operación conjunta de la policía local e Interpol que contó con el apoyo directo de familiares del sospechoso que residen en Sudáfrica.

La declaración de culpabilidad por los delitos cometidos en suelo sudafricano permitirá dar inicio al proceso de extradición al Reino Unido, para el cual la Autoridad Nacional de la Fiscalía (NPA, en inglés) ya tiene la documentación lista con vistas a una nueva audiencia fijada para este jueves. EFE

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