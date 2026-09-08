Rusia anuncia el retorno de 69 personas del barco de investigación detenido por Noruega

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Moscú, 8 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia informó este martes del retorno al país de 69 integrantes del barco ruso de investigación oceanográfica 'Profesor Molchanov', detenido la semana pasada por las autoridades noruegas en el archipiélago de Svalbard, situado en el Océano Glacial Ártico.

"El 8 de septiembre, los pasajeros y tripulantes (69 en total) del buque de investigación ruso 'Profesor Molchanov', que fue interceptado el 2 de septiembre en Svalbard a petición de empresas ucranianas, cruzó la frontera ruso-noruega y se dirige a Múrmansk", informó la Cancillería rusa en un comunicado.

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La nota indica que la evacuación de los rusos se llevó a cabo con la asistencia de las autoridades noruegas y la misión diplomática rusa en el país.

La semana pasada, Rusia citó a la embajadora noruega, Heidi Olufsen, para protestar por la detención de su barco, que "realizaba un viaje programado desde Múrmansk hasta el asentamiento ruso de Barentsburg, transportando, entre otros, a empleados de (la empresa rusa) Trust Arktikugol y científicos”

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Moscú subrayó que 'Profesor Molchanov' también suministra provisiones esenciales a los pueblos rusos de Barentsburg y Pyramiden.

El barco fue detenido por las autoridades noruegas en el marco de un contencioso en el que la empresa energética ucraniana Naftogaz ha pedido embargar el navío. EFE