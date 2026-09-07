Venezuela anuncia la demolición de 39 edificios en la región más afectada por los sismos

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Caracas, 7 sep (EFE).- Venezuela anunció la demolición de 39 edificios con severos daños estructurales en el estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio, según una nota difundida este lunes por la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Los escombros que dejen estas demoliciones se llevarán al Centro de Disposición Transitorio de Caraballeda, una localidad de La Guaira, para su trituración.

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AVN publicó la lista oficial de las 39 edificaciones que serán derribadas como parte del plan para "mitigar riesgos en las zonas afectadas" de la región costera.

Señaló que el Centro de Disposición Transitorio de Caraballeda tiene ocho hectáreas y cuenta con una capacidad para procesar hasta 600 toneladas de escombros por hora "bajo protocolos de protección ambiental para evitar que los desechos lleguen al mar".

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo este lunes en una rueda de prensa del partido gobernante que el sábado hubo "demoliciones controladas de edificios marcados como de alto riesgo" y aseguró que el proceso se ha desarrollado con tecnología venezolana y con expertos del país "sin ningún tipo de problema".

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La primera demolición en La Guaira se llevó a cabo el pasado 30 de julio y fue coordinada por equipos técnicos e ingenieros en "estricto cumplimiento de los estándares de seguridad", informó entonces el Gobierno.

Venezuela y la empresa global de ingeniería Miyamoto International, con sede en Estados Unidos, firmaron el pasado viernes un contrato que establece en una primera fase la remoción de tres millones de toneladas métricas de escombros.

Según el Ministerio de Comunicación, el convenio también "contempla el intercambio de conocimientos técnicos, el fortalecimiento de los estándares de construcción en el país y la implementación de protocolos avanzados para la prevención de desastres y la protección de la población".

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Los sismos dejaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves, según el último balance oficial, publicado el 24 de agosto, cuando se cumplieron dos meses de la tragedia. EFE