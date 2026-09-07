Flávio Bolsonaro reúne a miles para denunciar la "dictadura" de Moraes y criticar a Lula

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São Paulo, 7 sep (EFE).- El senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro reunió este lunes a miles de seguidores en una protesta en São Paulo, donde vinculó al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva con el juez del Supremo Alexandre de Moraes, quien encarceló a su padre y ahora afronta sospechas de corrupción.

"Lula es responsable por el caos moral que Brasil está pasando hoy. Quien vota a Lula, está votando a Alexandre de Moraes", afirmó el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro en la manifestación, celebrada en la Avenida Paulista de São Paulo con motivo del Día de la Independencia de Brasil.

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El aspirante del Partido Liberal vinculó así la imagen de Lula con la del juez De Moraes, famoso mundialmente por conducir el juicio que llevó a prisión a Jair Bolsonaro por golpismo y que ahora encara un escándalo por su cercanía con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por un fraude millonario.

A pesar de las bajas temperaturas, que superaron por poco los 10 grados centígrados, miles de simpatizantes arroparon al hijo mayor de Bolsonaro con banderas de Brasil, de Estados Unidos y de Israel.

Los manifestantes también exhibieron un muñeco hinchable del presidente estadounidense, Donald Trump, sujetando a un Lula vestido de presidiario, según pudo observar EFE.

La concentración, que empezó con el himno brasileño y una oración, giró en torno a dos proclamas: "Fuera Lula" y "Fuera De Moraes".

Las sospechas contra el juez han sacudido una campaña en la que Lula parte con una mínima ventaja en los sondeos sobre Flávio de cara a los comicios del 4 de octubre, aunque algunas encuestas dan un empate técnico entre ambos con miras a una eventual segunda vuelta.

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Según la investigación, Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master, intercambió decenas de mensajes con De Moraes, a quien le pidió protección frente a las investigaciones y hasta le consultó, días antes de ser detenido, si debía salir del país.

La Policía también descubrió que De Moraes editó un millonario contrato de prestación de servicios entre el despacho de abogados de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el Banco Master de Vorcaro.

Estos hallazgos han abierto una guerra en el Supremo, ya que De Moraes ha solicitado investigar a Mendonça, su colega en la corte y nominado para el Supremo durante el mandato de Jair Bolsonaro (2019-2022), por supuestas irregularidades en el transcurso de las investigaciones.

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En este contexto, Flávio Bolsonaro, quien también se ha visto salpicado por su próxima relación con Vorcaro, intentó hoy capitalizar la crisis en el alto tribunal.

"Ese consorcio de Lula con De Moraes va a acabar", proclamó el senador, para prometer después que, si gana las elecciones, promoverá un proceso en el Parlamento para destituir al conocido juez y "acabar con su dictadura" en el Supremo.

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Antes, discursó su candidato a vicepresidente, Alfredo Gaspar, quien se refirió a Lula y De Moraes como "los dos enemigos de Brasil" y "las dos caras de una misma moneda".

"¡Brasil va a echar a Lula y a De Moraes", exclamó el exfiscal.

En la misma línea, el pastor evangélico Silas Malafaia, amigo personal de la familia Bolsonaro y quien tiene prohibido salir del país por orden de De Moraes en el marco de una investigación en curso, tachó de "dictador" al magistrado.

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"Pido al presidente del Supremo, (Luiz) Edson Fachin, que, por el bien de la Corte Suprema, aparte a Alexandre de Moraes", demandó el líder religioso. EFE

(foto)(video)