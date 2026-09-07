Seguridad del Golfo no puede depender solo de EEUU y necesita autosuficiencia, dice Catar

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El Cairo, 7 sep (EFE).- El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, aseguró este lunes que los países árabes del golfo Pérsico no pueden depender "unicamente" de las fuerzas internacionales y de la alianza con Estados Unidos, y afirmó que el "camino a seguir" es la "autosuficiencia" en materia de seguridad.

"En el Golfo, tenemos que darnos cuenta de que contar con fuerzas internacionales en la región y con una alianza estratégica con Estados Unidos es muy importante, pero no suficiente", afirmó durante una intervención en la tercera edición del Hili Forum, en Abu Dabi.

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Apuntó que "la autosuficiencia en materia de seguridad es el único camino a seguir", y admitió que necesitan a sus socios y aliados, pero que no pueden "depender únicamente de ellos" para la seguridad regional.

"Este conflicto ha demostrado que somos capaces de defendernos", dijo en relación a la guerra de Irán iniciada el pasado 28 de febrero, mientras que añadió que los países árabes no son "un blanco fácil para ningún enemigo".

Catar alberga la base aérea de Al Udeid, la mayor instalación militar con presencia estadounidense en Oriente Medio, y que sirve como un cuartel general del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM).

Precisamente, desde el inicio de la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, Teherán ha respondido atacando los países del golfo Pérsico, incluido esta base en Catar y otros puntos en el pequeño país, especialmente contra instalaciones energéticas.

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El diplomático de Catar, país mediador en la guerra entre Estados Unidos e Irán, aseveró que "cualquier solución, cualquier acuerdo que se firme, cualquier mediación que se lleve a cabo, no logrará nada más allá de congelar el conflicto a menos que exista una verdadera dependencia económica en la región".

Tras seis meses de guerra, las dos partes se encuentran en un punto muerto, algo que Al Ansari teme que sea una "nueva normalidad" y no se vea ya como una "crisis temporal". EFE