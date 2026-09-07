La ingeniera marina Ilya Espino asume como la primera mujer al frente del Canal de Panamá

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Ciudad de Panamá, 7 sep (EFE).- La ingeniera marina Ilya Espino de Marotta asumió este lunes como administradora del Canal de Panamá para el periodo 2026-2033, coronándose como la primera mujer en llegar al máximo cargo del paso navegable.

"Agradezco profundamente a la Junta Directiva (por su elección), pueden tener la seguridad que trabajaré con empeño y tenacidad", dijo en su primer discurso como líder del canal durante la ceremonia celebrada en las escalinatas del emblemático edificio de la administración de la vía, en la que relevó a Ricaurte Vásquez.

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Espino, líder del gran proyecto de ampliación del Canal que supervisaba las obras con un casco y chaleco rosa, llega al frente de la vía que mueve al menos el 3 % del comercio marítimo mundial con un escenario complicado entre la grave sequía, desarrollo de infraestructuras para diversificar la economía del canal y un panorama internacional convulso. EFE

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