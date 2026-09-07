Catar dice que guerra de Irán causó caída del 90 % del suministro de GNL del golfo Pérsico

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El Cairo, 7 sep (EFE).- El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, reveló este lunes que la guerra de Irán ha provocado una caída del 90 % en el suministro de gas natural licuado (GNL) procedente de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), así como del 77 % en el petróleo.

"En la situación actual, hablamos de una caída del 90 % en el suministro de GNL procedente del Golfo y del 77 % en el petróleo", afirmó en el Hili Forum de Abu Dabi, donde subrayó el gran impacto que está teniendo la guerra en las economías del CCG -compuesto por Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Kuwait y Baréin-.

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Al Ansari afirmó que "estas cifras no se habían visto en ningún conflicto anterior", al tiempo que denunció que el costo para los actores que participan activamente en el conflicto -en referencia velada a Israel, Estados Unidos e Irán- es "mucho menor".

Catar ha sido blanco de los sucesivos ataques de represalia de Irán lanzados desde el estallido de la guerra iniciada el 28 de febrero, cuando la República Islámica empezó a golpear con drones y misiles los países del CCG aliados de Washington para provocar severas disrupciones en los suministros energéticos de la región.

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El diplomático catarí recordó que, con un solo dron, se logró "reducir en un 17 % la capacidad de un país como Catar para producir GNL", dijo en referencia a los ataques iraníes que apuntaron contra instalaciones como el complejo gasístico de Ras Laffan y otros tanques de almacenamiento de este recurso abundante en el país.

"Un dron que, probablemente, en toda su cadena de suministro, no costó más de 100.000 dólares", lamentó Al Ansari al recordar los elevados costes que supone una guerra para los países que no intervienen de manera directa.

Ante esta amenaza, los países del CCG se vieron abocados a "absorber los impactos" y a demostrar sus "resiliencia", ya que "más del 90 % de los ataques contra el Golfo fueron disuadidos" y que los estados árabes adoptaron "las medidas económicas necesarias para garantizar que la situación económica en la región no se deteriorara".

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"Hasta ahora, ningún país del Golfo ha agotado sus reservas. Ningún país del Golfo ha enfrentado problemas en su cadena de suministro. Nuestra gente que vive aquí en el Golfo no ha ido a un supermercado y se ha quedado sin un solo producto básico que haya utilizado a lo largo de su vida", aseguró el diplomático.

Al Ansari también apuntó que la seguridad del CCG no puede depender únicamente de Estados Unidos, que ha ejercido históricamente como protector de esta región rica en petróleo, e insistió en que estos países deben lograr la autosuficiencia para afrontar los retos venideros. EFE

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