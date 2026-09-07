Santa Fe confía en Rodallega para empezar con pie derecho serie de cuartos ante Vasco

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Bogotá, 7 sep (EFE).- Independiente Santa Fe confía en el experimentado delantero Hugo Rodallega para empezar con buen pie la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama, que apunta a clasificar a semifinales tras 15 años de ausencia.

Los capitalinos, dirigidos por el uruguayo Pablo Repetto, llegan al estadio El Campín de Bogotá motivados tras haber dejado en el camino a River Plate y tendrán como principal carta al veterano Rodallega, que con 41 años sueña con levantar un título continental.

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Santa Fe suma además diez partidos sin perder, de los cuales ganó cuatro y empató seis, con sobresalientes actuaciones del portero Weimar Asprilla, quien reemplaza al lesionado Andrés Mosquera Marmolejo; el veterano Daniel Torres, y el uruguayo Franco Fagúndez, que suma cuatro goles en los últimos cuatro partidos jugados.

Además del portero Mosquera, los colombianos tampoco contarán con los lesionados Kevin Balanta y Ómar Fernández Frasica.

Sin embargo, Repetto podrá contar en este juego con el extremo Emerson Rivaldo Rodríguez y el portero Juan Daniel Espitia, quienes fueron inscritos tras haber sido fichado recientemente por el club.

Vasco da Gama llegó la noche del domingo a Bogotá con varias bajas, por decisión técnica, para el partido de ida.

Ante el difícil momento que vive el club en el Brasileirao, pues ocupa actualmente el puesto 17 con 25 puntos y lucha por no descender, el entrenador portugués Pedro Emanuel decidió que no viajaran a Bogotá los colombianos Carlos Cuesta y Andrés Gómez y volante Adson.

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Ellos se suman a las ausencias del argentino Facundo Colidio, que no está inscrito en el torneo, y del veterano centrocampista Thiago Mendes, suspendido por acumulación de amarillas.

Sin embargo, el estratega europeo podrá utilizar en este partido a otras de sus figuras como el centrocampista argentino Santiago Sosa, el extremo portugués Nuno Moreira, el volante colombiano Andrés Rojas y el delantero Bruno Duarte, recién fichado del Estrella Roja de Belgrado.

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El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Boca Juniors y Sao Paulo.

- Alineaciones probables:

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Mateo Puerta, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Jader Obrián, Maximiliano Lovera; Franco Fagúndez y Hugo Rodallega.

Entrenador: Pablo Repetto.

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, Robert Renan, Lucas Piton; Santiago Sosa, Cauan Barros, Tche Tche; Andrés Rojas, Nuno Moreira y Bruno Duarte.

Entrenador: Pedro Emanuel.

Árbitro: el argentino Dario Herrera.

Estadio: El Campín, en Bogotá.

Horario: 17.00 hora local (22.00 GMT). EFE

(foto)