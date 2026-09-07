Hallan 627 kilos de droga oculta en un contenedor de banano en Ecuador que iba a Bélgica

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Quito, 7 sep (EFE).- La Policía de Ecuador incautó 627 kilogramos de cocaína que estaban ocultos en un contenedor de banano que iba con destino a Bélgica, durante un operativo realizado en un puerto de Posorja, en la provincia costera de Guayas, según informó este lunes la institución.

Los agentes estimaron que el cargamento tendría un valor de unos 29,3 millones de dólares en el mercado europeo, frente a los 18,8 millones que alcanzaría en Estados Unidos y los 1,4 millones en Ecuador.

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La operación fue ejecutada por unidades especializadas del cuerpo policial, quienes localizaron una sustancia de consistencia similar a una masa y de color beige escondida en el techo y el suelo del contenedor, debajo de la estructura metálica y entre el material aislante.

Los análisis realizados posteriormente confirmaron que la sustancia era cocaína, con un peso total de 627 kilogramos, equivalentes, según los cálculos de la Policía, a aproximadamente 6,27 millones de dosis.

La Policía señaló que mantiene controles en los puertos del país para evitar el envío de drogas al extranjero en contenedores de exportación.

Por ejemplo, el pasado domingo también se incautaron otras dos toneladas de cocaína en un contenedor de fruta con destino Suecia en la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

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