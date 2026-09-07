La ESA quiere utilizar IA y satélites para detectar incendios en tiempo casi real

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París, 7 sep (EFE).- La Agencia Espacial Europea (ESA) quiere desarrollar una constelación de satélites capaz de detectar incendios forestales desde el espacio y activar automáticamente nuevas observaciones mediante inteligencia artificial (IA), según explicó este lunes su director general, Josef Aschbacher.

La propuesta forma parte del programa European Resilience from Space (Resiliencia Europea desde el Espacio), concebido para reforzar las capacidades europeas de vigilancia y respuesta ante catástrofes, que recibió solicitudes por encima de los fondos disponibles y cuenta con unos 1.200 millones de euros, según Aschbacher.

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"Mi sueño y mi visión para el programa Resiliencia Europea desde el Espacio es desarrollar una constelación con sensores capaces de detectar incendios mediante sensores infrarrojos", declaró Aschbacher en una videoconferencia con periodistas, entre ellos de EFE, desde el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial (ESTEC, en sus siglas en inglés), uno de los principales centros técnicos de la ESA situado en Noordwijk (Países Bajos).

La idea, detalló, es disponer de suficientes satélites en órbita para obtener imágenes actualizadas de una misma zona cada 20 o 30 minutos aproximadamente.

Cuando uno de ellos detectara un incendio, una inteligencia artificial a bordo analizaría directamente la imagen y, si confirmara el fuego, podría activar automáticamente a otros satélites para que observaran la zona con mayor detalle.

"Así tendríamos una capacidad de vigilancia inmediata desde el espacio, muy reactiva y muy rápida, porque el procesamiento se realizaría en el propio espacio mediante inteligencia artificial", afirmó.

Aschbacher vinculó el proyecto a la experiencia reciente de España, uno de los países europeos más afectados por los incendios forestales este último verano.

El director general de la ESA expresó su solidaridad por los daños causados y dijo que había seguido de cerca los incendios durante una estancia en el país.

La ESA cuenta con una estación de recepción en España situada cerca de la zona donde se iniciaron algunos de los fuegos, al oeste de Madrid. Aschbacher aseguró que la instalación no llegó a estar en peligro, pero agradeció al Gobierno español, a los bomberos y a los militares los esfuerzos realizados para protegerla.

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"Los incendios estaban literalmente a las puertas", señaló.

La ESA también está reforzando sus capacidades de observación de la Tierra mediante la nueva generación de satélites Meteosat, que, según Aschbacher, permitirá disponer de imágenes actualizadas del planeta cada pocos minutos, incluidas las zonas afectadas por incendios.

Además de la detección de fuegos, los satélites pueden proporcionar información sobre sequías, estado de la vegetación y zonas con mayor riesgo de incendios, lo que permitiría mejorar tanto la respuesta ante emergencias como la prevención, dijo.

Aschbacher indicó que los primeros elementos de la constelación de Resiliencia Europea desde el Espacio ya están en desarrollo y que el sistema podría ampliarse posteriormente mediante el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea.

"Europa tiene aquí una capacidad de excelencia mundial y estamos desarrollándola", concluyó. EFE