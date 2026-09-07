El presidente de Sierra Leona recibe en Freetown a su predecesor tras pasar más de dos años en Nigeria

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El presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, ha recibido este lunes a su predecesor, Ernest Bai Koroma (2007-2018), quien ha regresado al país más de dos años después de trasladarse a Nigeria, tras ser acusado de un fallido golpe de Estado a finales de 2023.

"Hoy, en la Casa del Estado, he dado la bienvenida al expresidente Ernest Bai Koroma a su regreso a Freetown y a Sierra Leona", ha dicho el actual mandatario en sus redes sociales, donde ha hecho un llamamiento a la unidad de los sierraleoneses en aras de un país "más fuerte, más próspero y lleno de esperanza".

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El retorno de Bai Koroma a Sierra Leona ha tenido lugar este domingo, después de que el Ejecutivo del país accediera a detener el juicio en contra del exdirigente, quien había sido imputado por una serie de delitos, incluido el de traición, por su presunta relación con un fallido golpe de Estado en noviembre de 2023 contra Maada Bio.

El expresidente sierraleonés fue acompañado a su país natal por dirigentes nigerianos, entre ellos la ministra de Exteriores, Bianca Odumegwu-Ojukwu, que en sus redes sociales habló de un "emotivo viaje" y un "momento histórico".

El retorno de Bai Koroma ha sido posible, apuntó la titular de Exteriores, gracias a las "gestiones continuadas" entre la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y el Gobierno de Nigeria, que ha agradecido tanto al exdirigente sierraleonés como al actual mandatario su "compromiso con la paz".

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La Justicia de Sierra Leona imputó a principios de 2024 distintos cargos contra Bai Koroma, quien siempre ha negado cualquier responsabilidad en unos hechos acontecidos el 26 de noviembre de 2023.

Ese día, un grupo de personas armadas intentó acceder a un almacén de material militar en la capital, en una operación finalmente frustrada por las fuerzas de seguridad, aunque fue necesario que el presidente declarara un toque de queda provisional para terminar de controlar la situación. De acuerdo a las autoridades, más de 20 personas murieron y una decena resultó herida fruto de ese ataque.

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En enero de 2024, el tribunal permitió a Bai Koroma viajar a Nigeria por razones médicas estableciendo un plazo máximo de tres meses, si bien este ha permanecido en el país durante más de dos años.

Bai Koroma, líder del Congreso de Todo el Pueblo (APC), fue presidente de Sierra Leona entre 2007 y 2018, cuando fue sucedido por Maada Bio, reelegido en junio de 2023 en unos comicios celebrados en medio de una grave crisis económica y de desempleo en el país africano. El APC, principal partido de la oposición, rechazó el triunfo del gobernante Partido Popular de Sierra Leona (SLPP) y tachó de fraudulentas las elecciones.

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