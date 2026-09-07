Presidente libanés denuncia que los continuos ataques israelíes amenazan el acuerdo de paz

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El Cairo, 7 sep (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, tildó este lunes de "injustificados" los continuos ataques de Israel contra el sur del Líbano y aseguró que atentan contra el acuerdo marco alcanzado entre ambos países para avanzar en la paz, tras los últimos bombardeos en los que murieron al menos nueve personas.

El presidente libanés señaló durante su reunión con el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, que "los repetidos ataques de Israel, el asesinato de civiles inocentes, incluidos niños y mujeres, la destrucción e incendio de viviendas y la demolición de propiedades son crímenes condenables, rechazados e injustificados".

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"Estas acciones atentan contra el acuerdo marco y socavan todos los esfuerzos para detener la escalada en el sur y en la región en su conjunto", afirmó Aoun en declaraciones recogidas por la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Estas declaraciones llegan en un momento en que se han intensificado los ataques israelíes contra el sur del Líbano, hoy mismo un bombardeo israelí contra la localidad de Kfar Rumman, en el distrito de Nabatieh, causó nueve muertos y 13 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

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Mientras, las negociaciones, en las que media Estados Unidos, para avanzar en el acuerdo marco alcanzado a finales de junio con Israel se encuentran estancadas y sin que haya trascendido ninguna fecha aún para la octava ronda de conversaciones.

Por otro lado, Aoun volvió a insistir en que el Líbano "apoya la renovación del mandato de la fuerza internacional en el sur" y señaló que Beirut está trabajando con el presidente francés, Emmanuel Macron, para facilitar su continuidad.

Asimismo, celebró "la iniciativa francesa e italiana de formar una fuerza europea que llene el vacío dejado" cuando termine la misión de la ONU en el sur del Líbano (FINUL) a final de este año.

Aoun anunció que visitará París la próxima semana con el objetivo de participar junto con Macron "en la inauguración de la reunión preparatoria de la conferencia internacional de apoyo al Ejército y las fuerzas de seguridad internas libanesas, y abordar la cuestión de la fuerza internacional en el sur".

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Esta tendrá lugar el próximo 17 de septiembre con la que Francia busca apoyo internacional para sostener la soberanía libanesa, reforzar a las instituciones del Estado y al Ejército, preparar la etapa posterior a la FINUL y acompañar un proceso diplomático aún incompleto con Israel.EFE

(foto)