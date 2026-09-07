Nicaragua sigue otorgando áreas mineras a firmas chinas tras las sanciones de EE.UU.

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San José, 7 sep (EFE).- El Gobierno de Nicaragua otorgó este lunes una concesión minera a cielo abierto a la empresa china Linze Excelente Minería S.A., lo que eleva a 21 las cedidas a firmas asiáticas tras las sanciones de EE. UU. al sector minero nicaragüense, informó el Diario Oficial La Gaceta.

En su certificación, la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia indicó que otorgó la concesión minera en el lote denominado Jade a la firma Linze Excelente Minería S.A., representada en Managua por el ciudadano chino con residencia nicaragüense Shiliang Yang.

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Se trata de una superficie de 26.205,75 hectáreas, ubicada en el municipio de Bonanza, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

El Gobierno sandinista ha otorgado entre 2021 y junio de 2026 concesiones mineras en 84 lotes a 22 empresas chinas que ocupan un total de 1.277.389,38 hectáreas, lo que representa el 10 % del territorio nicaragüense que incluye áreas protegidas y territorios indígenas y/o afrodescendientes, según registros de la ONG ambientalista Fundación del Río.

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Esa ONG sostuvo que el Ejecutivo modificó el marco jurídico de Nicaragua "para beneficiar y generar ventajas a las inversiones de mineras chinas", y sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A mediados de abril pasado, EE.UU. sancionó a dos hijos de los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país.

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Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 2.009,2 millones de dólares en 2025, un 44,4 % más respecto a 2024, según los datos oficiales.

El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación de Nicaragua, con ingresos por 1.971 millones de dólares, equivalentes al 22,7 % del total exportado, y un volumen de 19,9 toneladas métricas, lo que marcó un hito histórico, según datos oficiales. EFE

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