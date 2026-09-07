Mueren once personas a causa de un incendio en un mercado en el este de Indonesia

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Al menos once personas, entre ellas seis niños, han muerto este lunes a causa de un incendio desatado en un mercado en la ciudad indonesia de Bapouda, ubicada en Papúa Central (este), según han confirmado las autoridades, sin que por ahora se hayan esclarecido las causas del suceso.

El portavoz de la Policía de Papúa Central, Henry Manurung, ha indicado que el incendio ha consumido "decenas" de tiendas y viviendas en la zona. "El tamaño del incendio y la proximidad de las tiendas entre sí implicó que las labores de extinción de las llamas llevara bastante tiempo", ha lamentado.

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Así, ha especificado en declaraciones a la cadena de televisión Kompas que el incendio se desató en torno a las 12.30 horas (hora local), antes de asegurar que ya se encuentra extinguido y manifestado que las víctimas ya han sido trasladadas a un hospital de cara a su identificación.

"La causa exacta de las llamas está aún bajo investigación. Estamos recopilando declaraciones de los testigos e inspeccionando la zona para determinar la causa", ha zanjado Manurung.