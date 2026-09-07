Manuela Vos reedita su oro en la prueba en ruta H1 de los Mundiales de Ciclismo Paralímpico

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La ciclista española Manuel Vos reeditó este domingo su maillot arcoíris de campeona del mundo de la prueba de ruta para bicicletas de mano (H1) tras imponerse con claridad en el evento del Mundial de Ciclismo Paralímpico que se está disputando en Huntsville (Estados Unidos).

Vos dio el primer oro para la delegación española en el campeonato, logrando su segundo metal en el campeonato tras la plata en la prueba de contrarreloj y la tercera del equipo tras el subcampeonato también de Ricardo Ten en la crono de la clase C1.

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Precisamente, el laureado ciclista valenciano protagonizó el susto del día al sufrir una caída durante el entrenamiento de su prueba en línea que le impedirá tomar la salida este lunes en el cierre de estos Mundiales.

Manuela Vos se hizo con el triunfo de forma autoritaria tras dominar claramente en el recorrido de 13,8 kilómetros, que completó en un tiempo de 44:29 y aventajando en 3:50 a la segunda clasificada, la uzbeca Pokiza Akhmadbekova.

Además, la madrileña Eva Moral concluyó en la sexta posición de la prueba de la clase H4 para bicicletas de mano con un tiempo de 1:37:31, a dos minutos del podio, mientras que en la clase H3 Luis García Marquina terminó séptimo de una prueba muy igualada y con un gran grupo jugándose la victoria al esprint, con Héctor Esturillo ocupando el decimosexto lugar. En triciclos, Antonio Prieto concluyó octavo en la clase T2 después de completar los 41,4 kilómetros en 1:11:56, mientras que en T1 Gonzalo García Abella terminó en la décimo posición.

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