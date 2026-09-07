La Princesa Leonor causa sensación en su primer día en la Universidad Carlos III. Así ha sido su salida del campus

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Día histórico para la Corona española, ya que tras concluir con éxito su formación militar pasando en los tres últimos años por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, la Princesa Leonor ha comenzado este lunes 7 de septiembre su formación académica como futura heredera al trono. Un primer día como universitaria de un Grado de Ciencias Políticas en el campus de Getafe de la Universidad pública Carlos III de Madrid que ha arrancado en medio de una gran expectación de medios de comunicación y del resto de alumnos del centro, que han observado atónitos la llegada de la hija mayor de los Reyes Felipe y Letizia como si se tratara de una más, sonriendo y saludando antes de confesar que afronta esta nueva etapa de su vida "con muchas ganas".

Después de que el Palacio de la Zarzuela comentase que la intención es que la Princesa de Asturas pueda compaginar su vida universitaria con sus compromisos institucionales, asistiendo al máximo número posible de clases, organizando sus actos oficiales para intentar que no alteren el desarrollo de su actividad académica, su 'arranque' como universitaria se ha desarrollado con total normalidad.

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Así, a pesar de ser su primera toma de contacto, ha tenido una mañana de lo más intensa. Tras ser recibida a las puertas del edificio Adolfo Posada de la Carlos III por el rector de la Universidad, la vicerrectora de estudiantes, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, la Princesa Leonor ha asistido a sus primeras clases: Teoría del Derecho, una clase práctica de Metodología de Investigación en Ciencias Sociales, y una clase magistral de Fundamentos de Ciencia Política. Sesiones que han durado una hora y media de duración separadas por breves descansos de 14 minutos, en los que la heredera al trono ha tenido una primera toma de contacto con sus nuevos compañeros.

Minutos después de las 14.00 horas, y con la misma expectación de curiosos -que se han girado para mirarla asombrados, e incluso en algún caso se han acercado para hablar brevemente con ella-, la hija mayor de los Reyes abandonaba el campus con una gran sonrisa acompañada por una mujer con la que compartió varias impresiones, sin duda sobre su primer y emocionante día de curso.

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