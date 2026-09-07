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La justicia española investiga penalmente la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta

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Madrid, 7 sep (EFE).- Una jueza española ha abierto una investigación penal sobre la entrada masiva e irregular de decenas de miles de personas en la ciudad norteafricana de Ceuta desde Marruecos el 30 y 31 de julio pasado.

La magistrada de Audiencia Nacional María Tardón considera que se trata de una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España".

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En esa entrada, en la que murieron en torno a 140 personas, Tardón detecta indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal. EFE

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