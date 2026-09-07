La economía de la eurozona creció un 0,6% en el segundo trimestre, más de lo previsto

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Bruselas, 7 sep (EFE).- La economía de la eurozona creció un 0,6 % en el segundo trimestre del año en comparación con el trimestre anterior, una expansión que es dos décimas superior a lo calculado inicialmente, según los nuevos datos publicados este lunes por la oficina europea de estadística Eurostat.

Por componentes, el mayor factor de crecimiento de la zona euro fue el saldo positivo entre exportaciones e importaciones, que explica nueve décimas del aumento, seguido del consumo privado (dos décimas).

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La contribución de la inversión y del gasto público a la expansión fueron nulas, mientras que la variación de existencias restó cinco décimas al cálculo.

Por otro lado, el crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año fue del 0,7 %,también dos décimas más de lo estimado inicialmente, y de nuevo se explica, sobre todo, por el saldo exterior (ocho décimas), el consumo privado (dos décimas) y la inversión (una décima), mientras que el gasto público no sumó ni restó y la variación de existencias restó cinco décimas.

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De esta forma, la actividad económica de los países de la moneda común recobró cierto impulso entre abril y junio tras un arranque en el primer trimestre destacado por el estancamiento económico (0 %).

Además, en comparación con el mismo trimestre de 2025, estos datos suponen un aumento del PIB del 1,2 % para la eurozona y del 1,4 % para el conjunto del bloque.

Por países, España repitió como la economía con mayor crecimiento entre las cuatro más grandes con una expansión trimestral del 0,7 %, por delante del 0,3 % registrado en Alemania, el 0,2 % de Italia y el estancamiento de Francia.

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En conjunto, Irlanda lidera la lista con un aumento de su PIB del 10,2 %, seguido de Eslovenia (1,8 %), Lituania (1,7 %), Suecia (1,6 %), Malta (1,1 %), Polonia (1 %), Chipre y Portugal (0,8 %), Bulgaria, España y Letonia (0,7 %), Hungría (0,5 %), Chequia, Croacia, Países Bajos y Finlandia (0,4 %), Dinamarca, Alemania, Estonia y Grecia (0,3 %) e Italia y Eslovaquia (0,2 %).

Cierran la lista tres países con crecimiento nulo del 0 % (Bélgica, Francia y Rumanía) y la cierra Austria con una contracción trimestral del 0,1 %.

Eurostat ha compartido también nuevos datos sobre la creación de empleo en le segundo trimestre, que apuntan a un incremento de las personas empleadas del 0,1 % tanto en la zona euro como en la UE en su conjunto.

Esto supone un total de 221,4 millones de personas con trabajo en el bloque y 176,4 millones en los países de la moneda común.

Los mayores incrementos fueron los de Portugal (1 %) y Chequia y Malta (0,9 %), mientras que Finlandia (-0,8 %) y Grecia (-0,4 %) registraron las mayores caídas. España se situó como sexto país con mayor crecimiento del empleo con una tasa del 0,5 %. EFE

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