Israel mata a tres gazatíes, incluido niño de 6 años, en ataques en centro y sur de Franja

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(Corrige la edad del menor fallecido, por error de la fuente informante)

Gaza, 7 sep (EFE).- El Ejército israelí mató este lunes a tres palestinos, incluido un niño de 6 años, en un ataque en la zona de Deir al Balah (centro de Gaza) y en otro perpetrado en Jan Yunis (sur), informaron fuentes médicas de la Franja a EFE.

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Un niño de 6 años, residente de Beit Lahia (norte) pero refugiado en la escuela Jawla Bint Al Azraq en Deir al Balah, murió tras el impacto de un misil contra el centro educativo, según la unidad de información y recuento de víctimas del Ministerio de Sanidad de Gaza.

Tres personas, incluido su hermano, también resultaron heridas en este ataque, de acuerdo al Hospital de los Mártires de Al Aqsa.

Según esta información, un misil impactó en un aula de la escuela, pero no explotó, lo que provocó la evacuación para garantizar la seguridad de las personas desplazadas que se encontraban allí refugiadas.

Además, dos personas más murieron y varias resultaron heridas cuando un dron disparó dos misiles contra una motocicleta en una calle cerca de la prisión de Asdaa, al norte de Jan Yunis, según el hospital Naser.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud de Gaza informó de que los ataques israelíes han dejado cinco muertos y treinta heridos en la Franja de Gaza.

Ayer una aeronave de reconocimiento del Ejército israelí también atacó un "vehículo civil" al oeste de la ciudad de Gaza provocando la muerte de una niña de 8 años y de su padre.

Ante la consulta de EFE, el Ejército israelí confirmó entonces el ataque y añadió que, según su información, se trataba de "un terrorista de Hamás", aunque no aportó más detalles al respecto.

Por su parte, el grupo islamista palestino Hamás aseguró hoy en un comunicado que estos "asesinatos" de menores por parte de Israel evidencian "el genocidio que se sigue perpetrando contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza".

Hamás también criticó al máximo representante de la Junta de Paz, Nikolai Mladenov, porque "las continuas violaciones (de la tregua) plantean interrogantes sobre el papel y las responsabilidades" de este organismo.

De acuerdo al recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente de Hamás, más de 1.330 gazatíes han muerto por ataques israelíes durante el alto el fuego en la Franja, en la práctica violado a diario por Israel.

Desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, la cifra supera las 73.470 víctimas mortales. EFE

(vídeo)