El juicio de Maradona continuará con dos testigos del psicólogo acusado por la muerte

Guardar

Buenos Aires, 7 sep (EFE).- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con la declaración de dos especialistas en adicciones aportados por el psicólogo acusado, Carlos Díaz, que darán inicio a la recta final del proceso, dedicada a los testimonios de la defensa.

Se trata del psicólogo Damián Barreiro y el sociólogo Ignacio O'Donnell, ambos especialistas en adicciones.

PUBLICIDAD

Serán los primeros testigos aportados por Díaz, quien también es especialista en adicciones y se sumó al equipo que atendía a Maradona un mes antes de su fallecimiento, producido el 25 de noviembre de 2020.

Su objetivo era brindar atención psicológica al exfutbolista y acompañarlo en su tratamiento por su adicción al alcohol, una tarea llevada a cabo junto a la psiquiatra Agustina Cosachov, también acusada por la muerte del astro.

Díaz dispuso que se prohibiera el ingreso de alcohol a la casa en la que Maradona estaba sometido a tratamiento domiciliario y, según la autopsia, el astro murió sin esa u otra sustancia en la sangre.

Este psicólogo fue acusado de interferir en el tratamiento médico y de asumir decisiones más allá de su competencia profesional.

En su defensa, él aseguró que el resto de los profesionales del equipo no hacían caso a sus sugerencias y que su objetivo en el equipo fue cumplido.

Si bien se demostró que el psicólogo pidió a las hijas del astro que se abstuvieran de visitarlo durante los días previos a su muerte, bajo pretexto de no atosigarlo, hasta el momento no se ha presentado evidencia que demuestre la incidencia de sus acciones en el fallecimiento.

PUBLICIDAD

Finalizada la producción de prueba de la Fiscalía y las querellas, estaba previsto que los testimonios de la defensa comenzaran el pasado jueves con la declaración del cirujano y médico legista Antonio José Maya, convocado por los abogados de Leopoldo Luque, el neurocirujano al que numerosos testigos señalan como el médico a cargo de la salud de Maradona y que está acusado por la muerte.

Sin embargo, los abogados de Luque se excusaron ante el tribunal y explicaron que el testigo había pedido posponer su declaración para releer el extenso informe que elaboró tras participar como perito de la junta médica interdisciplinaria, creada en 2021 a pedido de la Justicia para evaluar las circunstancias de la muerte de Maradona.

PUBLICIDAD

Según lo acordado el pasado jueves, los testimonios de las defensas se extenderán hasta finales de septiembre, momento en el que las partes comenzarán a preparar sus alegatos finales.

Además de Díaz, Cosachov y Luque, son juzgados en este proceso la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. EFE

PUBLICIDAD