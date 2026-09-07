El Gobierno británico condena nueva protesta "intimidatoria" contra la inmigración ilegal

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Londres, 7 sep (EFE).- El Gobierno británico condenó este lunes el comportamiento "intimidatorio y propio de matones" de centenares de manifestantes que anoche se concentraron en la ciudad costera de Portsmouth para impedir el traslado de un grupo de unos 140 inmigrantes llegados en bote por el canal de la Mancha.

La Policía del condado de Hampshire ha impuesto una orden de dispersión que impide acercarse a la zona donde fueron desembarcados, y señaló que quienes la incumplan podrán ser detenidos. Dijo también que los migrantes serán transportados como es habitual a centros de detención y procesamiento.

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La concentración, en la que participaron hombres encapuchados, se produjo después de que el sábado decenas de personas con pasamontañas cortaran también los accesos al puerto de Dover, igualmente en el sur de Inglaterra, para protestar contra la inmigración ilegal.

Todos los partidos políticos, incluido el populista de derechas Reform UK, condenaron la manifestación en Dover y en particular la práctica de cubrirse el rostro, que esa formación dijo que prohibirá si llega a gobernar.

En cuanto a la protesta de las últimas horas, el líder de Reform UK, Nigel Farage, dijo en X que la situación "es de risa".

"Esta semana (el primer ministro) Andy Burnham llegó a un acuerdo (con Francia) para desplegar 45 agentes más en las playas francesas. Hoy, una embarcación salió de la bahía del Sena, a 170 millas (273 km) de Calais, y llegó por primera vez a las playas de Hampshire. Solo Reform conseguirá retornar las embarcaciones llegadas", afirmó.

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En la misma línea, el diputado conservador por el distrito de Isle of Wight East, Joe Robertson, declaró que es "extremadamente preocupante ver a inmigrantes ilegales cruzar tan al oeste".

Los activistas de extrema derecha Tommy Robinson y su socio Danny Thomas, conocido como Danny Tommo, dijeron en X que las protestas era de patriotas opuestos a la inmigración ilegal, y Tommo emitió en directo desde el lugar para las redes sociales.

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"Fue solo ayer (en las protestas de Dover) cuando les advertimos de que ya no vamos a aceptar esto y de que ya no sirve decirnos que el número de embarcaciones ha disminuido (...) Se trata de entender que esto tiene que acabar ya", manifestó.

Un portavoz del Ministerio británico del Interior defendió este lunes que el Gobierno está actuando contra los peligrosos cruces en pequeñas embarcaciones y "recuperando el control de las fronteras".

Señaló que los esfuerzos conjuntos con Francia han evitado más de 48.000 intentos de cruce y han permitido incautar 1.100 botes y motores desde las elecciones generales de julio de 2024. EFE