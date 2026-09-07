Once muertos en ataques israelíes contra un edificio y un vehículo en el sur del Líbano

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El Cairo, 7 ago (EFE).- Al menos once personas murieron, entre ellas dos paramédicos, en ataques israelíes en la madrugada de este lunes contra un edificio y un vehículo civil en la ciudad de Kfar Rumman, en el distrito de Nabatieh, en el sur del Líbano, informaron fuentes oficiales.

"Fuerzas enemigas perpetraron otra sangrienta masacre en la ciudad de Kfar Rumman, dejando nueve mártires y cinco heridos", afirmó la agencia nacional de noticias libanesa, NNA, e indicó que dos paramédicos perdieron la vida posteriormente en otro ataque de un dron israelí contra un vehículo civil en esa ciudad. EFE

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