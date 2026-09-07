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La producción industrial de Alemania cae inesperadamente un 1,1% en julio

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La producción industrial de Alemania registró en julio un retroceso inesperado del 1,1% respecto al mes anterior por la caída de la producción en el sector de la automoción, según datos publicados este lunes por la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis).

Los analistas habían pronosticado un tímido avance de este indicador del 0,1% para el mes de julio, por lo que el dato ha sorprendido al mercado.

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Según la oficina estadística germana, la caída de la producción registrada en julio se debe principalmente a la menor producción en la industria automotriz, que disminuyó un 9,2% en comparación con el mes anterior.

Según un comunicado de la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA), un cierre de producción que duró varias semanas probablemente contribuyó a esta situación.

Por otro lado, el aumento en la generación de energía (+4,7%) tuvo un impacto positivo en la producción general de julio. Este incremento, ha explicado Destatis, se debe principalmente a la generación de electricidad a partir de energía eólica y fotovoltaica.

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La producción industrial manufacturera, excluyendo energía y construcción disminuyó un 2,2% mensual en julio tras reducirse la producción de bienes de capital en un 3,4%, la de bienes de consumo en un 2,2% y la de bienes intermedios, en un 0,2%. Fuera del sector industrial, la producción de la construcción aumentó un 0,9%.

En comparación con julio de 2025, la producción industrial de Alemania cayó un 3,3% en la serie desestacionalizada.

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