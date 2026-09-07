Agencias

Nepal eleva a 1.355 los muertos y mantiene en casi 5.000 los desaparecidos tras la riada

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Katmandú, 7 sep (EFE).- Nepal elevó este lunes a 1.355 los muertos y mantuvo en 4.996 la cifra de desaparecidos a casi dos semanas desde la mortal riada que arrasó asentamientos enteros cerca de la frontera con el Tíbet (China), mientras que miles de rescatistas siguen intentando hallar sobrevivientes.

El número de víctimas mortales aumentó en 14 respecto al domingo, según el último reporte de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), publicado con datos hasta las 11.00 hora local (5.15 GMT). EFE

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