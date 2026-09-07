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Dieciocho detenidos por 188 empadronamientos fraudulentos en Roquetas de Mar (Almería)

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Almería, 7 sep (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a 18 personas y desarticulado tres grupos criminales que presuntamente habrían tramitado hasta 188 empadronamientos fraudulentos en Roquetas de Mar (Almería) cobrando a los afectados cantidades de entre 800 y 2.500 euros.

La operación, denominada 'Tabula Rasa' y que aún continúa abierta, se inició en los primeros meses de 2025 tras las denuncias de varios vecinos que descubrieron a personas desconocidas empadronadas en sus domicilios, ubicados principalmente en grandes bloques de edificios de la localidad, según ha informado la Comandancia de Almería.

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Los grupos criminales desarticulados habían establecido una estructura que operaba de manera principal en estos grandes edificios. Para llevar a cabo los empadronamientos sin el consentimiento de los propietarios, los detenidos presuntamente falsificaban documentación como recibos de agua y electricidad y usurpaban la identidad de los titulares de los inmuebles.

Uno de los hallazgos más significativos de la investigación se produjo en un edificio de Aguadulce, donde los agentes descubrieron a más de un centenar de personas empadronadas que, tras las correspondientes comprobaciones, se demostró que no residían de forma efectiva en dichas viviendas.

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Hasta el momento, los investigadores han tomado declaración a 69 personas estafadas que admitieron haber pagado para conseguir este trámite.

Los 18 arrestos se han efectuado en los municipios almerienses de Adra, Almería, La Mojonera, El Ejido y Roquetas de Mar. A los implicados se les atribuyen, en distinto grado de participación, delitos de pertenencia o constitución de grupo criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental, estafa y usurpación de estado civil.

La Guardia Civil mantiene abierta la operación para la localización de otros objetivos, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones, y aconseja a los ciudadanos comprobar de forma periódica el padrón de sus viviendas para evitar usos indebidos de sus datos. EFE

mma/bfv/lml

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