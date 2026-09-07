El 94 % de los cubanos viven en extrema pobreza, según el Observatorio de Derechos Humanos

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Madrid, 7 sep (EFE).- El 94 % de los cubanos vive en situación de extrema pobreza y ocho de cada diez ha tenido que privarse en el último año de alguna de las comidas diarias por falta de alimentos disponibles o de dinero para adquirirlos, según un informe presentado este lunes en Madrid por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

El documento, titulado 'El Estado de los Derechos Sociales en Cuba', constata "el empobrecimiento creciente de las familias cubanas", según el director de Estrategia del OCDH, Yaxys Cires, que comparó las cifras de 2026 con las de 2025, año en el que el porcentaje de cubanos en pobreza extrema, según los estándares del Banco Mundial, fue del 89 %, cinco puntos por debajo de los actuales.

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El informe, elaborado a partir de 1.318 entrevistas a residentes en Cuba durante el pasado mes de julio, sitúa los apagones como el principal problema social que los cubanos piden que se aborde urgentemente, seguido de la crisis alimentaria, el coste de la vida, la sanidad, los salarios y la inseguridad.

Cires destacó el hecho de que la seguridad aparezca en sexto lugar, porque significa que Cuba, un país tradicionalmente seguro, "se está degradando en todos los niveles".

El estudio se detiene en el estado de las viviendas, ya que casi la mitad de las casas que habitan los encuestados necesitan reparación, el 25 % la necesitan urgentemente y el 7 % de están en peligro de derrumbe. "Un problema que afecta especialmente a las personas mayores", según el responsable de Estrategia del OCDH.

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En el apartado de servicios e infraestructuras, los cubanos se quejan especialmente del sistema eléctrico, seguido de la recogida de basuras, la telefonía y el internet, el alcantarillado y la medicina.

El hecho de que la situación del servicio sanitario esté entre las principales preocupaciones de los cubanos es "un punto a subrayar", según Bladimir Navarro, sacerdote cubano que encabeza en Madrid el Proyecto Cobijo, porque "el régimen se vanagloriaba de ser un referente en salud y educación, pero no lo es".

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A este respecto, la doctora del OCDH Daily Coro Bueno afirmó que "hay una carencia de entre el 40 y el 60 % entre los medicamentos catalogados como de primera necesidad".

Respecto a la gestión del Gobierno cubano, el 95 % de los encuestados la considera negativa o muy negativa; asimismo, el 50 % espera un cambio favorable en los próximos seis meses, que "aparentemente no parece que proceda de las medidas del Gobierno", según el informe.

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El 84 % no confía en las medidas económicas implementadas hasta ahora por las autoridades para superar la crisis, y más de tres cuartas partes de la muestra desea que se produzcan cambios que sean políticos y económicos simultáneamente, mientras que un 9 % quieren que sean solo económicos, 7 % que Estados Unidos retire el embargo que pesa sobre la isla y un 4 % que los cambios sean solo políticos.

"Ateniéndonos a estas cifras, se puede decir que la población leal al régimen cubano actualmente es de entre el 3 y 7 %" y "la transición tiene que tener en cuenta los problemas sociales de los cubanos", concluyó el director de Estrategia del OCDH. EFE

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