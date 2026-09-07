Cuba denuncia daños de 7.000 millones por las sanciones y el bloqueo de EEUU desde marzo de 2025

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El Gobierno cubano ha estimado en 8.083 millones de dólares (unos 6.955 millones de euros) los daños provocados por el "cerco energético, el recrudecimiento extremo del bloqueo y la aplicación de sanciones secundarias" por Estados Unidos desde el 1 de marzo de 2025 hasta el 28 de febrero.

"Son 8.083.300 dólares los perjuicios provocados por la política de asfixia económica estadounidense entre el primero de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, una cifra récord, un 7% superior a la reportada en el informe anterior", ha explicado el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en rueda de prensa.

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En cifras acumuladas, el efecto del bloqueo estadounidense a Cuba alcanza los 178.700 millones de dólares en su valor actual, lo que supone un aumento del 4,7% con respecto al informe anterior.

Rodríguez ha denunciado el "castigo colectivo" que afecta directamente el bienestar y la vida diaria del pueblo cubano en aspectos fundamentales como la alimentación, el agua, la electricidad, la salud, la educación y el transporte.

Rodríguez ha mencionado los "largos meses" con "sólo 2 o 3 horas diarias de electricidad o menos". "Los alimentos echándose a perder, el calor que no deja dormir, los padres abanicando a sus bebés, los niños en penumbras haciendo sus tareas escolares, los jóvenes sin conectividad o sin recreación, los abuelos sin televisión o a veces sin radio, toda la vida familiar dañada", ha planteado.

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Rodríguez ha recordado que la Orden Ejecutiva firmada el 29 de enero de 2026 por Donald Trump impone un bloqueo de combustible que impide la llegada de los suministros a Cuba "por la amenaza de sanciones, la intimidación a las compañías dueñas de los buques tanqueros y el acoso a estos".

"Amenazan a las navieras y les prohíbe transportar partes y piezas para las termoeléctricas. Si se pudiera importar fuel y diésel para los grupos electrógenos de la generación distribuida, podría reducirse el apagón al mínimo, pero el bloqueo de combustible impide importarlos", ha argumentado.

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En respuesta, las autoridades cubanas han puesto en marcha para cambiar "aceleradamente" la política energética aprovechando la energía solar. "Ahora se amenaza a las navieras para que no traigan paneles solares y baterías para los nuevos parques fotovoltaicos que hemos aprendido a instalar en 45 días", ha reprochado.

El canciller cubano ha adelantado que presentarán a votación ante la Asamblea General de la ONU una propuesta sobre la "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba". "A pesar de la extraordinaria presión e intimidación de EEUU sobre los Estados miembros, Cuba confía en el respaldo abrumador al reclamo de que se ponga fin al bloqueo en la votación que tendrá lugar el miércoles 28 de octubre", ha apuntado.

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