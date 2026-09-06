Tana Rivera y Roca Rey, los grandes ausentes en la entrega de los premios "Mundial del Jamón" tras la Goyesca de Ronda

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Tana Rivera era una de las premiadas que tenía previsto recibir el premio "Mundial del Jamón" durante una jornada muy especial en Ronda, pero finalmente no acudió a la entrega. Tampoco hizo acto de presencia su pareja, el torero Roca Rey, pese a que ambos habían asistido a la corrida Goyesca y abandonaron juntos la plaza de toros. Una ausencia que llega en medio de las informaciones que apuntan a un posible distanciamiento entre el padre de Tana, Francisco Rivera, y su tío Cayetano, precisamente después de que este último no formase parte del cartel de la tarde.

A la salida de la plaza, Tana fue abordada por los medios y, aunque inicialmente se mostró cercana y agradecida por el ambiente vivido en una jornada tan señalada, enseguida explicó que no se encontraba bien. Visiblemente cansada y con gesto ojeroso, la joven pidió disculpas por no poder atender a las preguntas: "Es que no me encuentro muy bien, perdóname". Al ser preguntada por su estado, aclaró que se encontraba "como constipada", restando importancia a su malestar.

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Fue entonces cuando se le planteó directamente la cuestión que ha rodeado a su familia durante las últimas horas: si es cierto que su tío Cayetano estaría molesto con su padre y si, como se ha comentado, le habría gustado despedirse de los ruedos en una fecha tan especial en Ronda. La joven prefirió no pronunciarse y, visiblemente indispuesta, se limitó a agradecer el interés antes de continuar su camino: "Gracias, porque es que no me encuentro muy bien, perdóname", respondió, evitando así entrar en un asunto familiar que vuelve a situar a los hermanos Rivera en el foco mediático.

Poco después, la nieta de Carmina Ordoñez abandonaba la plaza acompañada por Roca Rey, que también había asistido a la corrida Goyesca y que tampoco acudió a la entrega del premio "Mundial del Jamón" que estaba previsto para su pareja. El torero, mucho más breve ante las preguntas, valoró positivamente la jornada al ser preguntado por cómo había vivido una tarde tan especial en Ronda: "Muy bonito, gracias", aseguró mientras salía junto a su chica. Ambos se marcharon juntos, dejando sin respuesta las cuestiones sobre la situación familiar y sobre los motivos de su ausencia en la entrega de premios.

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