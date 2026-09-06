Centro cultural español garantiza la conservación de la Colección Gelman de arte mexicano

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Celia Agüero Pereda

Santander (España), 6 sep (EFE).- El director del centro cultural Faro Santander, Daniel Vega, garantizó la conservación y respeto de las obras de la colección Gelman de arte mexicano, una de las que se expondrán en este centro, que se inaugura este lunes y que, según sus palabras, son de una "increíble calidad" y atesoran el acerbo de la modernidad mexicana.

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Vega se hizo cargo de la dirección hace ahora un año y en una entrevista con EFE, detalla la apertura de este proyecto cultural, que inaugurará el rey de España, Felipe VI, en la ciudad norteña de Santander y que está impulsado por la Fundación Banco Santander.

Para ello, se remodeló la sede histórica de la entidad bancaria en la capital de la región de Cantabria con un novedoso diseño de sus espacios, obra del arquitecto David Chipperfield, premio Pritzker.

A partir del martes 8 de septiembre, el público podrá disfrutar de las 160 piezas de la citada colección Gelman, cuya exhibición en España provocó controversia en México.

De Frida Kahlo y Diego Rivera a Rufino Tamayo

La Colección Gelman es una relevante colección privada de arte moderno mexicano formada desde la década de 1940 por Jacques y Natasha Gelman en México que reúne obras de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, entre otros.

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Además, cuenta con una selección de fotografía mexicana de autores como Guillermo Kahlo o Graciela Iturbide.

Vega asegura que con el acuerdo con la familia Zambrano- dado a conocer en enero de 2026 y que permitirá disfrutar temporalmente de obras que nunca antes habían salido de México-, el Santander asume la responsabilidad en materia de preservación, conservación, difusión, estudio e investigación de la colección.

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A pesar de la polémica generada en México que llevó a retrasar, incluso, la apertura del centro de arte Faro Santander de junio a septiembre, Vega se muestra tajante al asegurar que asumirá la conservación de esas obras con "absoluto conocimiento y respeto" de la normativa mexicana que regula la conservación del patrimonio y que, como en el caso de la española, destaca que sea "muy restrictiva".

En este sentido, explica que algunas de las piezas de la colección Gelman están sujetas a limitaciones relacionadas, sobre todo, con la exportación temporal, el estado de su conservación y su posible tratamiento, pero precisa que otras no están en esa situación al no estar consideradas monumentos artísticos.

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"Creo que precisamente lo que vamos a hacer en este momento es poner el acento en lo importante, que es el arte, en la increíble calidad que tienen esas obras", incide.

La colección del Santander

La "relativamente poco vista y poco conocida" colección del Banco Santander -que se exhibía hasta ahora en la Ciudad Financiera del Grupo en la localidad madrileña de Boadilla del Monte- será también un foco de atracción, gracias a su calidad y obras del Greco o Rubens.

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A ellas se sumará la exposición de Leonora Carrington, y otras nuevas muestras temporales con vocación internacional y un abanico de contenidos amplios.

Todo sin olvidar la tecnología en el arte, con una línea específica en colaboración con artistas, centros de investigación y tecnólogos, para presentar proyectos que nunca han contado con un espacio como el que tendrán en Faro Santander. EFE

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(Foto)(Audio)(Vídeo)