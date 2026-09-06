El Ejército yemení asegura haber destruido un estratégico campamento de los hutíes

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Saná, 6 sep (EFE).- El Ejército de Yemen, compuesto de fuerzas conjuntas leales al Gobierno internacionalmente reconocido, aseguró este domingo haber "destruido y neutralizado" el estratégico campamento de los rebeldes hutíes chiíes Al Labnat (noreste), un punto de control crítico para segurar o amenazar los distritos del norte de provincia petrolera de Marib.

El Ministerio de Defensa yemení afirmó en su cuenta oficial en X que sus fuerzas "han destruido y neutralizado las capacidades y combatientes de la milicia hutí en Al Labnat, en la provincia de Al Jawf", y que en sus recientes avances en varios frentes de combate "utilizaron material militar avanzado recientemente incorporado".

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El portavoz del citado departamento, Majed al Nazili, destacó que esos avances han sido "la respuesta a la escalada y las violaciones cometidas por la milicia terrorista hutí", sin precisar más detalles.

Al Labnat está ubicado en el desierto de Al Jawf, en el noreste de Yemen, y es clave para controlar las zonas desérticas que se extienden entre esa provincia y Marib, así como para el avance hacia la capital de esa la capital de la provincia de Al Jawf, Al Hazm.

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Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, utilizan Al Labnat como un centro de operaciones avanzadas y para concentración de tropas.

Los recientes ataques de las fuerzas gubernamentales contra ese campamento han tenido un impacto directo en los frentes de Marib y coincidieron con avances estratégico del Ejército en el distrito de Hais, en Al Hudeida (oeste).

Las afirmaciones del portavoz gubernamental llegan después de que el Ejército yemení asegurara haber recuperado en las últimas horas el "control total" del distrito de Hays, en la estratégica provincia de Al Hudeida, entre otros puntos estratégicos de los hutíes que desde 2015 controlan amplias regiones del norte, centro y este del país.

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Las fuerzas gubernamentales y aliadas reportaron en la víspera diversos operativos contra posiciones de los rebeldes en múltiples frentes, en las provincias de Taiz y Al Hudeida.

El presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, apoyado por Arabia Saudí, celebró en un comunicado las "victorias y los avances de las últimas horas en los frentes de Taiz y Hudeidah", en especial "la completa liberación de Hays".

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"Las Fuerzas Armadas, que repelieron los ataques (hutíes) y tomaron la iniciativa sobre el terreno, son capaces de recuperar el control total del territorio yemení", aseguró Al Alimi, citado por la agencia de noticias oficial yemení, SABA.

Este medio estatal afirmó también que los rebeldes hutíes atacaron la ciudad de Taiz con tres misiles balísticos la madrugada del domingo, que "impactaron en las inmediaciones de la Facultad de Medicina y la prisión central al oeste de la ciudad, sin causar víctimas".

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Subrayó, asimismo, que alrededor de 1.400 familias de Taiz y Al Hudeida se han visto obligadas a desplazarse a lugares más seguros como consecuencia de los ataques hutíes.

Por otro lado, fuentes militares dijeron que los rebeldes chiíes avanzaron en las últimas horas en la también estratégica zona de Al Kadaha, al oeste de la provincia de Taiz, y cortaron una carretera principal que conecta el puerto de Moca (oeste), en el mar Rojo, con la capital provincial.

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Taiz, la tercera ciudad más grande de Yemen, ha sufrido un asedio parcial desde 2015, cuando las fuerzas hutíes cercaron gran parte del centro urbano.

Si bien los hutíes mantienen el control de gran parte del noreste de Yemen, Taiz sigue siendo una zona en disputa, con fuerzas afines al gobierno que controlan la ciudad y los distritos circundantes.

La carretera Taiz-Moca, inaugurada en 2022 tras años de negociaciones, se convirtió en una vía crucial para la ayuda humanitaria y el comercio.

Las fuentes militares afirmaron que las fuerzas gubernamentales han enviado en las últimas horas refuerzos militares para apoyar al Ejército en el frente de Al Kadaha. EFE