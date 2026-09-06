Los marines del Lincoln retoman su vuelta a EE.UU. tras cinco días de ocio en Tailandia

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Bangkok, 6 sep (EFE).- Los alrededor de 5.000 marines y marineros estadounidenses que pasaron más de 200 días desplegados en Oriente Medio a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln partieron este domingo de Tailandia para retomar su viaje de vuelta a Estados Unidos, tras una parada de cinco días en Pattaya, turística ciudad costera afamada por su ocio nocturno.

El portaaviones de propulsión nuclear amarró el miércoles en el puerto de Laem Chabang (este de Tailandia) para que, tras meses de operaciones en el marco de la guerra de Irán, su tripulación realizara una parada de ocio que ha dado un empujón a los negocios de Pattaya, aseguró su alcalde, Poramet Ngampichet, citado por medios locales.

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La visita del Abraham Lincoln a esta ciudad del sureste de Bangkok ha dejado imágenes de los marines, alojados en hoteles como el resort Hard Rock Café, pasando tiempo en atracciones turísticas, comprando en centros comerciales y tiendas locales, y acudiendo a bares y fiestas de Pattaya, que cuenta con uno de los distritos rojos más grandes del Sudeste Asiático.

Ngampichet dijo a EFE que la parada de "descanso y recreación" de los marines estadounidenses podía llegar a dejar en la urbe hasta 100 millones de bat (más de 3 millones de dólares).

"Queremos agradecer al pueblo de Tailandia su increíble hospitalidad", señaló este domingo en un comunicado Dan Keeler, comandante del portaaviones, que se espera que llegue a EE.UU. a mediados de septiembre.

El USS Abraham Lincoln zarpó en noviembre de San Diego (California) y fue desplegado a finales de enero en aguas del golfo Pérsico, según la Marina estadounidense, en medio del aumento de tensiones entre Washington y Teherán.

Durante la guerra iniciada el 28 de febrero, y que continúa seis meses después, los marines llevaron a cabo misiones de patrulla, bloqueo y operaciones aéreas, de acuerdo con el Pentágono.

Su larga travesía por Oriente Medio desató preocupaciones –a las que la Casa Blanca quitó peso recientemente– sobre las condiciones a bordo y el estado de los militares. El secretario de la Marina, Hung Cao, admitió que se registraron "un pequeño número de casos de (problemas de) salud mental", si bien remarcó que nadie perdió la vida durante el despliegue.

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Otrora una tranquila aldea de pescadores, Pattaya aceleró su desarrollo en la década de los 60 a raíz de la llegada de soldados estadounidenses a la cercana base aérea de U-Tapao y bases navales, en pleno auge de la guerra de Vietnam, y se convirtió en uno de los principales lugares de reposo para las tropas norteamericanas.

Al amparo de la guerra floreció un ramillete de negocios, muchos vinculados al ocio nocturno, aunque, en los últimos años, la ciudad ha tratado de desprenderse de la etiqueta de destino de turismo sexual. EFE