Rusia derriba más de 250 drones lanzados por Ucrania, que anuncia la interceptación de más de 80 aparatos

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Las autoridades de Rusia han anunciado este domingo el derribo de más de 250 drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra diversos puntos del país, sin informaciones sobre víctimas o daños, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un mensaje en redes sociales que sus sistemas de defensa antiaérea han interceptado 258 aparados durante las últimas doce horas sobre varias regiones del país, así como sobre aguas del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014.

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Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 108 drones contra el país, antes de asegurar que 82 han sido destruidos. Por contra, ha confirmado impactos en once ubicaciones y ha alertado de que "el ataque continúa, dado que sigue habiendo drones en el espacio aéreo".

Sin embargo, durante las últimas horas no se han registrado ataques contra las capitales de Rusia y Ucrania, Moscú y Kiev, respectivamente, en el marco de un nuevo desplazamiento de los enviados de Estados Unidos para intentar impulsar un proceso de paz que ponga fin al conflicto.

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