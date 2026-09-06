Ricky Martin deja abierta su presencia en la gira de Menudo: Quizá visito un escenario

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Venecia (Italia), 6 sep (EFE).- El cantante puertorriqueño Ricky Martin no está anunciado en la vuelta a los escenarios de la mítica banda Menudo con motivo de su 50 aniversario, pero no descarta del todo su presencia en la gira de la que fue para él su "mejor escuela".

"No creo que yo vaya a estar. A lo mejor visito uno de los escenarios. No sé, no sé... Creo que también para mí pasó. Muy agradecido con lo que fue, pero estamos en otro lugar", señaló este domingo a EFE.

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Martin se encuentra en el Festival de Venecia gracias a la película 'Hombre al agua', del cineasta, actor y productor mexicano Gael García Bernal, que se presenta en esta 83 edición de la Mostra en la sección Spotlight, fuera de competición.

El pasado junio, Menudo, que fue un fenómeno musical mundial, anunció que celebrará sus 50 años de historia reuniendo a siete de sus exmiembros en una gira por Estados Unidos, México y Puerto Rico. Arrancará en octubre en Los Ángeles y finalizará en diciembre en San Juan.

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En la que será la primera reunión oficial bajo la marca Menudo, René Farrait (1979-1982), Roy Rosselló (1983-1986), Raymond Acevedo (1985-1988), Sergio Blass (1986-1990), Ralphy Rodríguez (1987), Rubén Gómez (1987-1990) y Robert Avellanet (1988-1991) volverán a los escenarios para conmemorar el legado del grupo.

Martin estuvo en ese grupo de 1984 a 1989. Entró con 12 años y se despidió a los 17. "Fue el comienzo. Para mí fue la mejor escuela, donde por primera vez pude cantar en un escenario, donde por primera vez pude actuar. Fue como que mi universidad y es imposible olvidar".

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"A mí que me manden el merchandising, ya necesito la gorra. Por Dios, ¡qué pasó!. Están tardando", bromeó el cantante, que en 'Hombre al agua' tiene una breve participación, en la que interpreta a un actor. EFE

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