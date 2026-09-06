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Somalia mata a más de 15 supuestos miembros de Al Shabaab cerca de Mogadiscio

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Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de cerca de 15 supuestos miembros de Al Shabaab en el marco de una nueva operación contra el grupo, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en la región de Bay, situada en el centro del país africano, en los alrededores de la capital, Mogadiscio.

El Ministerio de Defensa de Somalia ha indicado en un comunicado que las fuerzas especiales Danab lanzaron una "operación planificada" en Buula Fulaay, matando a catorce sospechosos y destruyendo "el refugio en el que los milicianos se encontraban escondidos".

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"Esta operación forma parte de los esfuerzos continuos del Ejército Nacional somalí para eliminar a los milicianos de Al Shabaab, garantizar la seguridad y estabilizar el país en su conjunto", ha apuntad, al tiempo que ha ensalzado la labor de sus tropas, sin facilitar informaciones sobre posibles bajas en los enfrentamientos.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud.

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