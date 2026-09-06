La generación posterior al 11S convive con su impacto en el mundo actual 25 años después

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Alicia Sánchez Gómez

Nueva York, 6 sep (EFE).- Veinticinco años después de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, una nueva generación de estadounidenses conoce el 11S no por haberlo vivido, sino por lo que le han contado sus padres, sus profesores o los libros de historia, pero es consciente del impacto que aquellos ataques siguen teniendo en la actualidad.

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Unos 100 millones de estadounidenses no habían nacido cuando cayeron las dos torres o eran demasiado pequeños para poder recordarlo por sí mismos, según Beth Hillman, presidenta y directora ejecutiva del Museo del 11S de Nueva York.

Pew Research señala en una encuesta que el 10 % de los adultos estadounidenses nació después de 2001 y que, entre los jóvenes de 18 a 24 años, un 60 % conoció los atentados por primera vez en clase o a través de trabajos escolares. Un 16 % lo hizo por familiares o amigos, un 8 % "leyendo o viendo algo por su cuenta" y un 14 % no recuerda cómo.

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"Mi madre me lo contó cuando yo tenía unos ocho años. Me dijo que fue un día muy trágico y devastador para la ciudad", comenta a EFE Antonia, una joven de catorce años de la Gran Manzana.

Anastasia, de 18 años y estudiante de teatro en la Universidad de Nueva York (NYU), también descubrió el 11S gracias a sus padres, que fueron "muy directos pero también cuidadosos" al explicárselo por primera vez cuando ella tenía seis años, relata a EFE.

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Las escuelas del país son otra plataforma fundamental de divulgación para jóvenes como Nikita, una modelo de 20 años que recuerda cómo su colegio le explicó desde la Zona Cero lo sucedido "de una forma adaptada a los niños".

Sin embargo, pese a que en la escuela y entre las familias estadounidenses el 11S es un tema recurrente, algunos jóvenes reconocen que aquel trágico día ya no está tan presente en el imaginario colectivo de su generación.

"Yo nací en el año 2000 y la gente me dice: 'ah, tú eres un bebé del 11S'. Las personas de entre 40 y 50 años tienen una experiencia muy diferente a la mía", opina Verónica, también alumna de teatro en NYU.

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Aunque muchos jóvenes no conservan "un recuerdo vivo de lo que sucedió", conviven "con las consecuencias de las decisiones que se tomaron tras el 11S", como políticas de inmigración más agresivas o las invasiones militares en Afganistán e Irak, recalca a EFE Deepa Iyer, autora de 'We Too Sing America', un libro que aborda el impacto del 11S en las comunidades del sur de Asia, árabes y musulmanes.

Así, la distancia generacional no les impide reconocer la amplia huella que han dejado los atentados en la sociedad y la política estadounidenses.

"La forma en que la gente ve otras culturas y a otras personas ha cambiado mucho. Surgieron muchos prejuicios y mucho racismo contra los musulmanes", asegura Catarina, de 18 años y nacida en Nueva York.

Anastasia recalca por su parte "el cambio que supuso en la seguridad de los aeropuertos" y agrega que, tras conocer los hechos, su "forma de ver las cosas" también ha cambiado, sobre todo ahora que vive en Nueva York: "Me hace pensar en la seguridad y en cómo mantenerme a salvo, tanto yo misma como mis amigos".

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Ante el relevo generacional, las instituciones educativas y culturales de EE.UU. tienen como misión mantener vivo el recuerdo de las víctimas y educar sobre lo que pasó aquel día.

En los colegios de Nueva York, la historia de los atentados está incluida en los programas de octavo, décimo y undécimo grado, y se aborda tanto su impacto mundial como las historias personales de las víctimas y de quienes se acercaron a ayudar a los afectados.

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Aun así, la ciudad reconoce el reto que supone educar a las nuevas generaciones, y "ese vínculo personal y ese trauma se han convertido más en un recuerdo que intentamos transmitir y trabajar con los estudiantes", explica a EFE Brian Carlin, director de Ciencias Sociales del Departamento de Educación de Nueva York.

Entre las entidades culturales destaca la labor del Museo del 11S, que conmemora a diario a las casi 3.000 víctimas mortales y que inaugurará el 12 de septiembre una exposición dedicada al legado de servicio que surgió de aquella tragedia. EFE

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(foto) (vídeo)