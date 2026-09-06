Alemania planea un escudo de protección contra drones tras el ataque híbrido en Leipzig

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Berlín, 6 sep (EFE).- El Gobierno alemán planea nuevas medidas para hacer frente a ataques híbridos como el que tuvo lugar en agosto contra el aeropuerto de Leipzig con drones cargados de explosivos del que Berlín responsabiliza a Rusia, entre ellas un amplio escudo de protección contra drones, según el Bild am Sonntag.

"Los ataques híbridos de Rusia con drones cargados de explosivos contra aeropuertos, agentes en nuestras ciudades, ciberataques contra nuestras redes (eléctricas) y sabotajes contra nuestras infraestructuras forman parte de la realidad cotidiana. Estos ataques aumentarán, pero podemos defendernos y protegernos", dijo el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, al citado medio.

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Según Bild, el plan de seguridad ideado por Interior consta de varios ámbitos, incluida una ampliación de la unidad móvil de defensa contra drones de la Policía Federal.

Mediante nuevas unidades de rápido despliegue como helicópteros y vehículos de intervención en las ciudades estratégicamente más importantes como Fráncfort del Meno, Múnich, Hamburgo, Berlín, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Hannover y Colonia, se pretende proteger de forma integral el espacio aéreo sobre infraestructuras críticas, nudos de transporte, aeropuertos y estaciones de tren, así como el distrito gubernamental de Berlín.

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Además de interceptar los drones, estas unidades se encargarán también de desactivar drones bomba y artefactos explosivos.

Asimismo, en el futuro la defensa contra drones no deberá correr a cargo únicamente de la Policía Federal y otras autoridades, sino también de empresas de infraestructuras críticas como compañías de abastecimiento de agua, empresas eléctricas y empresas del sector de defensa.

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Estas recibirán competencias legales que les permitirán no solo detectar los drones, sino también neutralizarlos activamente.

Asimismo, la búsqueda de autores de atentados o espías que estén preparando ataques se ampliará mediante tecnologías basadas en inteligencia artificial, reconocimiento facial biométrico y sistemas de videovigilancia, por ejemplo, en estaciones de tren.

La inteligencia artificial deberá ser capaz de detectar de forma totalmente automatizada armas o comportamientos sospechosos.

Por último, ante los ciberataques diarios contra organismos públicos y empresas, se pretende crear un escudo nacional de protección.

Este escudo, un «cyberdome», consiste en una red densa de sensores digitales destinada a detectar e interceptar intentos de ataque de jáqueres. EFE