Somalia condena el resurgimiento de la piratería y lo planteará en el Consejo de Seguridad

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Nairobi, 6 sep (EFE).- El Gobierno de Somalia condenó este domingo el resurgimiento de la piratería en sus costas y afirmó que planteará este tema ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ante el vacío dejado por buques de EE.UU., la Unión Europea (UE) y otros países que antes patrullaban el Cuerno de África, algunos de los cuales se han trasladado para apoyar los ataques contra Irán y los hutíes de Yemen.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores lamentó que "desde abril de 2026, se han producido ataques o secuestros de buques mercantes en incidentes que se extienden hasta el golfo de Adén".

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"Somalia se solidariza con las tripulaciones afectadas y sus familias y exige la liberación inmediata e incondicional de todos los marineros que siguen retenidos", añadió, al destacar que "las fuerzas somalís están actuando contra estas redes tanto en el mar como en tierra".

Así, hizo referencia a la reciente liberación del carguero MV Latuf, de pabellón camerunés y secuestrado por piratas el pasado 17 de agosto, en una operación conjunta de la Armada de Turquía y el Ejército de Somalia que duró diez días y en la que murieron 14 piratas, según confirmaron las autoridades el día 29 de ese mes.

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"En su calidad de miembro en ejercicio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Somalia planteará esta amenaza ante el Consejo y colaborará con sus socios bilaterales, regionales y multilaterales (...) para liberar a los marineros afectados y desmantelar las redes de piratería", subrayó el Ejecutivo somalí.

La piratería frente a las costas somalíes había disminuido significativamente durante la última década gracias a las patrullas internacionales y a la mejora de las medidas de seguridad.

Pero las aguas del Cuerno de África, antes patrulladas por barcos de Estados Unidos, la UE y otros países en misiones de seguridad, viven ahora el resurgimiento de la piratería somalí, después de que algunos de esos navíos se hayan desplazado para apoyar los ataques contra Irán y los rebeldes hutíes de Yemen.

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Según la Organización Marítima Internacional (OMI), en los últimos cuatro meses se han registrado más de 25 incidentes, entre intentos y ataques consumados, contra barcos que transitaban por esta región.

Asimismo, la Oficina Marítima Internacional (IMB) publicó a principios de julio un informe en el que advertía de que los incidentes de piratería y robo a mano armada contra buques repuntaron en Somalia en el primer semestre de 2026, pese a caer a su nivel más bajo desde 1992 en el mundo. EFE

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