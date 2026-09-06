Pedro Trapote se sincera sobre Fran y Cayetano: "Estoy convencido de que no están enfadados"

Pedro Trapote asiste a la Corrida Goyesca de Ronda EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Pedro Trapote y su mujer, Begoña García Vaquero, disfrutaron de la tradicional Corrida Goyesca de Ronda y el empresario, habitual en este tipo de acontecimientos, atendió a los medios a su llegada a la plaza y, además de destacar el atractivo del cartel de este año, fue preguntado por las informaciones que apuntan a posibles diferencias entre Fran y Cayetano Rivera.

Trapote, que asegura mantener una estrecha relación con ambos, quiso restar importancia a cualquier posible distanciamiento y se mostró convencido de que no existe un enfrentamiento entre ellos: "No, no creo, no creo. Yo hablo con los dos, les tengo mucho cariño a los dos y estoy convencido de que no están enfadados", afirmó. De esta manera, su impresión personal contradice las especulaciones sobre una posible tensión entre los hijos de Paquirri.

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El empresario también fue preguntado por la posibilidad de que Cayetano hubiese querido despedirse de los ruedos en una plaza tan emblemática como la de Ronda. En este sentido, quiso diferenciar ambas cuestiones y señaló que "eso es otra cosa" y que finalmente "no ha podido ser". Sin embargo, sus siguientes palabras dejaron una curiosa pista sobre la posible presencia del torero en la localidad malagueña.

Y es que, al ser preguntado sobre si esperaba encontrarse allí con los dos hermanos, Pedro sorprendió asegurando: "A mí me han citado los dos, cada uno en un sitio, pero me han citado los dos". Una declaración que podría apuntar a que Cayetano también se encontraba en Ronda pese a no participar en la Goyesca y que, sobre todo, refuerza la percepción del empresario de que entre los dos hermanos no existiría el enfrentamiento del que todo el mundo habla.

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