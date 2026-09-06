El tenista francés Felix Balshaw, campeón del Rafa Nadal Open by Movistar 2026

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El tenista francés Felix Balshaw se proclamó campeón de la octava edición del Rafa Nadal Open by Movistar, tras imponerse este domingo al español Iñaki Montes-De La Torre por 3-6, 6-2 y 6-3 en la final celebrada en la pista central de la Rafa Nadal Academy.

Balshaw tuvo que remontar después de que Montes-De La Torre se adjudicara el primer set por 6-3. El francés reaccionó llevándose la segunda manga por 6-2 y terminó certificando su victoria en el tercer y definitivo set por 6-3, después de una hora y 57 minutos de partido.

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Con su triunfo, Felix Balshaw se convirtió en el octavo campeón diferente en las ocho ediciones disputadas. El francés se une así a Bernard Tomic (2018), Emil Ruusuvuori (2019), Lukas Lacko (2021), Luca Nardi (2022), Hamad Medjedovic (2023), Duje Ajdukovic (2024) y Dani Rincón (2025).

"Estoy muy feliz. He creído en mí desde el primer punto y estoy deseando volver a este torneo el año próximo", señaló Balshaw durante la ceremonia de entrega de trofeos, que contó con la presencia de Joan Suasi, director del Rafa Nadal Open by Movistar; Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy; y Carmen Sánchez de Medina, jefa de Patrocinios de Telefónica.

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