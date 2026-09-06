(Crónica) Espanyol y Sevilla empatan en la locura y Boyé catapulta al Alavés con un 'hat-trick'

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El RCD Espanyol y el Sevilla FC empataron (1-1) en el RCDE Stadium con ambos goles en un final intenso después de una expulsión en el conjunto hispalense; el Deportivo Alavés goleó (5-2) a CA Osasuna con un 'triplete' de Lucas Boyé para dormir segundo en la clasificación; y Málaga CF y Levante UD se neutralizaron sin goles en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27.

La jornada dominical se cerró con un Espanyol-Sevilla que se alargó más de 100 minutos con un final de partido de infarto. En la primera mitad, poco fútbol por parte de los dos equipos, con el equipo hispalense sin rematar a puerta en los primeros 45 minutos.

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Y es que el partido estuvo marcado por la expulsión, "injusta" para Juan Iglesias en declaraciones a Movistar+, del defensa francés Arouna Sangante rozando la hora de juego, por derribar a Roberto Fernández fuera del área cuando el delantero iba a encarar a Odisseas Vlachodimos. Y el golpe para el equipo hispalense pudo ser mayor con el gol de Omar El Hilali cinco minutos después, que fue anulado por fuera de juego.

Con esta nueva situación, el Sevilla se dedicó a protegerse y a defender el punto en Cornellà. Luis García Plaza introdujo nuevas piezas, fundamentalmente para dar más vitalidad a un equipo cansado, y tirando de pundonor y carácter, Lucas Stassin logró el 0-1 en el 85'.

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Pese al tanto postrero, el cuadro local replicó ese corazón y se agarró al partido hasta el final, con un descuento de nueve minutos. Y fue en el 98' cuando Marcos Fernández mandó el esférico a la red, de cabeza tras un primer intento que se fue al larguero, para poner el 1-1, comprobación VAR mediante por la situación de un compañero y con una celebración apoyando a Ceuta.

Youssouf Fofana pudo darle más épica al encuentro del Sevilla, pero su cabezazo en el segundo palo tras un contragolpe se fue fuera. Este punto deja séptimo al conjunto andaluz, que ha puntuado en siete de las últimas ocho visitas a Cornellà, con siete puntos; mientras que el Espanyol es undécimo con cuatro, tras tres partidos seguidos sin ganar.

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EL ALAVÉS VIBRA CON BOYÉ EN UNA TARDE DE GOLES

Mendizorrotza vivió una vibrante fiesta de goles que se llevó el equipo local por un abultado 5-2. Y el protagonista fue el argentino Lucas Boyé, autor de un 'hat-trick' para que el Alavés, que dormirá segundo en la clasificación, sellara su mejor arranque liguero en la historia.

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El encuentro arrancó ya con intensidad, con esos minutos de tanteo habituales, hasta que Boyé recibió en la frontal y ajustó su disparo imposible para Sergio Herrera. Osasuna no despertó, ni siquiera con el gol en contra, y quedó aún más descolocado cuando menos de 10 minutos después Mariano Díaz puso el 2-0 en el marcador, aprovechando la poca contundencia de Alejandro Catena en un envío largo de Antonio Sivera.

Y con, aparentemente, el partido controlado por los de Quique Sánchez Flores, llegó la reacción 'rojilla' nada más comenzar la segunda mitad. Ante Budimir recortó distancias para meter a Osasuna en el encuentro, rematando una buena asistencia de Moi Gómez. Pero el Alavés no iba a permitir que los visitantes crecieran, y apareció de nuevo el héroe de la tarde.

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Cuando estaba a unos 30 metros de la portería de Herrera, y solo cinco minutos después del gol 'rojillo', no se lo pensó y golpeó el balón de lleno con un trallazo directo a la red para el 3-1. Mismo guion que en la primera mitad, y Osasuna no tiraba la toalla, ya que de nuevo se acercaron en el marcador con el segundo tanto de Budimir, de penalti.

Era el 3-2 y quedaba media hora por delante, pero Boyé estaba pletórico y, por tercera vez, dio tranquilidad a los suyos con el 4-2. Con Mendizorrotza disfrutando de su equipo, los de Sánchez Flores se dedicaron a jugar con el tiempo para no sufrir más sustos, mientras Osasuna se volcó buscando la épica. Pero esta no llegó y sí lo hizo el 5-2 definitivo, de Pablo Ibáñez, que deja en Champions al Alavés, con 10/12 puntos, y a los 'rojillos', en la zona media.

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MÁLAGA Y LEVANTE SE NEUTRALIZAN CON PROTAGONISMO DE LOS PORTEROS

También a las 18.30, el Málaga CF y el Levante UD no pasaron del 0-0 en el Estadio La Rosaleda, en un duelo marcado por el penalti tempranero fallado por Carlos Ruiz 'Chupe' para el equipo local, que fue mejor, sobre todo, en la primera mitad, pero que sigue sin ganar en su regreso a Primera División.

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Transcurridos apenas ocho minutos, el delantero malaguista se encontró con el guardameta australiano Mathew Ryan, que le adivinó el lanzamiento desde los 11 metros. Entonces, llegó un fútbol más gris, con muchas interrupciones y poca fluidez, en un partido entre dos equipos llamados a pelear por la salvación. Los locales, llevando el peso del juego y deleitándose con el habilidoso David Larrubia, y el Levante más conservador.

Y es que los porteros fueron los mejores del partido. Ryan estuvo sobrio, a pesar de algún susto cerca de la línea de gol, y la noche de Alfonso Herrero fue de sobresaliente, con un parada a bocajarro y de una dificultad extrema a un remate de Nacho Pérez dentro del área. Así, el 0-0 no se movió y deja en puestos de descenso al Málaga y al Levante, que enlazó tres jornadas sin perder, en mitad de la clasificación.

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