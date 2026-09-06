Partidos de extrema derecha europeos celebran la victoria de AfD en Sajonia-Anhalt

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Varios dirigentes de partidos de extrema derehca europeos han celebrado la victoria de la formación Alternativa para Alemania (AfD) en el estado de Sajonia-Anhalt aunque sin mayoría absoluta en lo que podría suponer la primera vez que AfD gobierne en un estado alemán.

"Otra Europa es posible", ha destacado el líder de Liga y vice primer ministro italiano Matteo Salvini. "Felicidades a mi amiga Alice Weidel y a toda AfD", ha publicado en redes sociales.

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"Es un gran éxito que demuestra lo grande que es la demanda de cambios, seguridad y empleo. A los izquierdistas que han alimentado el miedo y los escenarios catastróficos... ¿Miedo? ¿Terror? ¿Amenazas? No. Esto se llama democracia", ha argüido.

También el líder de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado a la líder de AfD Alice Weidel y al candidato del partido en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund "por este resultado espectacular que es una gran esperanza para Alemania y para Europa".

En la misma línea, el líder del partido Chega portugués, André Ventura, ha felicitado a AfD por su "histórica" victoria en Sajonia-Anhalt. "Aún no sabemos si hay o no mayoría absoluta, pero también los alemanes están abriendo los ojos contra la inmigración ilegal y descontrolada, la corrupción y el secuestro de nuestra libertad e identidad", ha argumentado.

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El líder del Partido de la Libertad (PVV) holandés ha felicitado a AfD con un mensaje de su líder, Geert Wilders, que ha publicado en redes un escueto "felicidades" en mayúsculas acompañado de una captura de una imagen de la noticia del apoyo electoral a AfD superior al 44%.

Para la eurodiputada del partido francés Reconquista Sarah Knafo, es "una victoria histórica para AfD". "Este resutlado solo tiene una causa: 50 años de pasividad deliberada en cuestiones que la gente considera existenciales. Los pueblos de Europa han sido muy pacientes. Hoy quieren recuperar el control de su destino", ha planteado.

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