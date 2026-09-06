Corberán: “Estamos rindiendo por debajo de lo que somos capaces de hacer”

Guardar

Valencia, 6 sep (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, reconoció que su equipo está rindiendo “por debajo” de lo que es capaz de hacer después de la derrota contra el Barcelona en Mestalla (0-5) que le deja colista con tan solo un punto en cuatro partidos.

“Estamos rindiendo por debajo de lo que somos capaces de hacer. He visto al equipo rendir mejor y yo, como primer responsable, y la plantilla también, buscaremos soluciones para rendir al nivel que debe nuestro equipo”, señaló el técnico valencianista en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

“Hemos jugado contra un rival que ha sido superior a nosotros de principio a fin. Encajar un gol tan pronto, en la primera o segunda aproximación, volvía todo más cuesta arriba. Luego no hemos conseguido aprovechar esas posibilidades en ataques rápidos y transiciones tras ese gol y el rival encontró la forma de ser un equipo que nos ha hundido, que nos ha superado. Después del tercero, ha sido muy difícil darle la vuelta al partido”, manifestó.

El técnico explicó que es “un momento difícil, un momento de cierta decepción” y que, por lo tanto, aceptan “cualquier tipo de crítica". "Sobre todo yo como entrenador”, apostilló.

“La afición inicia la temporada con un nivel de ilusión muy grande y yo, como entrenador, no he conseguido que nosotros, como equipo, podamos darle esa ilusión o ese nivel que queremos darle a nuestra afición”, lamentó.

“Es una situación que nos deja a todos tocados, pero es una situación que tampoco nos deja hundidos. Es una situación difícil que vamos a transitar unidos, que vamos a mirar con mucha sinceridad y en la que, como equipo, vamos a buscar soluciones para darle la vuelta a este momento”, agregó.

PUBLICIDAD

Corberán no consideró que la derrota se deba a una falta de actitud del equipo: “Yo no he visto en ningún momento falta de actitud de los futbolistas. Lo que he visto es que lo que el Barcelona ha propuesto ha superado lo que nosotros hemos propuesto”.

“Es un momento difícil para ellos. Es un momento en el que acumular resultados negativos genera una pérdida de confianza en las capacidades y puede hacer que rindas por debajo de tus posibilidades. Pero pienso que, en el fútbol, la confianza está muy relacionada con el rendimiento y, por lo tanto, con los resultados. No tienes que recuperar la confianza cuando tienes un resultado bueno, sino que tienes que tenerla para poder conseguir resultados”, reflexionó.

PUBLICIDAD

Preguntado sobre su situación personal, Corberán respondió: “Desde que cogí este trabajo siempre tengo fuerza, tengo convicción y tengo responsabilidad. Tengo la responsabilidad de darle la vuelta a una situación que ha comenzado de una forma más complicada que la del año pasado”.

“Pero tenemos que afrontarla de la misma forma en la que ya afrontamos momentos complicados: desde esa unión, convicción, responsabilidad y tratando de darle la vuelta a esta situación”, agregó.

Por otro lado, sobre la visita del presidente Kiat Lim a Mestalla, Corberán apuntó: “Las conversaciones que he podido tener con él siempre han sido honestas y sinceras, transmitiéndole siempre el sentir, las necesidades, las soluciones o las preocupaciones que uno puede tener”.

PUBLICIDAD