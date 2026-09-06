Ecuador marca un récord en exportaciones durante el segundo trimestre de 2026

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Quito, 6 sep (EFE).- Las exportaciones ecuatorianas alcanzaron un récord de 10.177 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, el valor trimestral más alto hasta ahora registrado, con un crecimiento de 8,3 % frente al primer trimestre y de 7 % interanual, reveló este domingo el Banco Central del Ecuador (BCE).

El resultado estuvo impulsado principalmente por las exportaciones petroleras, que sumaron 2.832,5 millones de dólares, con un incremento de 36,9 % frente al segundo trimestre de 2025.

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Este crecimiento respondió al aumento del precio internacional del crudo: el petróleo ecuatoriano registró un precio promedio de 87,1 dólares por barril, 51,9 % más que un año atrás, pese a una reducción de 9,8 % en el volumen exportado, precisó.

En el sector no petrolero, el camarón fue el principal producto de exportación y alcanzó un récord de 2.554,4 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 7,9 %, favorecido por la mayor demanda de China y Estados Unidos.

En contraste, las exportaciones de cacao y elaborados registraron una contracción de 54,9 % interanual, debido a la corrección de los precios internacionales después de los máximos registrados en 2024 y 2025.

Por otro lado, las importaciones alcanzaron 9.407,2 millones de dólares, también el máximo histórico trimestral, tras crecer 23,2 % interanual.

El incremento estuvo determinado principalmente por las mayores compras de combustibles y lubricantes.

Con estos resultados, en el segundo trimestre de 2026, Ecuador registró un superávit comercial de 769,8 millones de dólares.

Sin embargo, este saldo fue 59 % menor al registrado en igual período de 2025, debido a que las importaciones crecieron a un ritmo significativamente mayor que las exportaciones.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones ecuatorianas, con una participación de 22,4 %, seguido de China (18,6 %) y Panamá (18 %).

En las importaciones, Estados Unidos (35,8 %) y China (24,3 %) fueron los principales proveedores. EFE