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AV. Carlos Alcaraz vence con firmeza a Tommy Paul y avanza a cuartos de final del US Open

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El tenista español Carlos Alcaraz avanzó a los cuartos de final del US Open, último 'Grand Slam' de la temporada y sobre pista dura, después de imponerse con firmeza y seguridad en tres sets (6-4, 6-3 y 6-4) al estadounidense Tommy Paul en menos de dos horas y media de juego.

El murciano, número dos del mundo, mantuvo el nivel alto con el que va avanzando rondas en Nueva York para vencer con solvencia y brillo a un serio Paul que plantó cara. Pero en los momentos decisivos siempre apareció la calidad y la determinación del tenista español, que ya está en cuartos de final.

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