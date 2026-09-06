Raphinha defiende la cima frente a Camello y un pelotón de perseguidores

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Madrid, 6 sep (EFE).- Con el tanto que marcó al Valencia, Raphinha, atacante del Barcelona, alcanzó los seis goles en LaLiga y defendió el liderato de la clasificación de máximos anotadores frente al empuje de Sergio Camello, Pierre-Emerick Aubameyang, Lamine Yamal, Lucas Boyé y Ante Budimir.

Raphinha celebró en Mestalla el tercer gol de su equipo y sostuvo su ventaja en una cuarta jornada cargada de pólvora, en la que varios de sus perseguidores afinaron la puntería y estrecharon el cerco sobre el delantero brasileño.

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Quien más se acercó fue Sergio Camello. El atacante del Rayo Vallecano firmó un doblete frente al Racing de Santander en Butarque, alcanzó los cinco goles y se colocó a solo uno del liderato. Tras él, con cuatro, avanza un pequeño pelotón que aprovechó el festival anotador del fin de semana.

El gran protagonista fue Lucas Boyé, autor de un triplete que impulsó al Alavés hasta la segunda plaza después de derrotar 5-2 a Osasuna. En el otro extremo del mismo partido, Ante Budimir sostuvo al conjunto navarro con dos goles que también elevaron su cuenta particular hasta los cuatro.

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Esa misma cifra alcanzó Lamine Yamal, que golpeó dos veces en Mestalla y prolongó su racha goleadora. También llegó a cuatro su compañero Fermín López con otro tanto frente al Valencia, al igual que Aubameyang con el Deportivo: el gabonés volvió a ver puerta y colaboró en la victoria por 2-3 de su equipo ante el Villarreal.

La abundancia goleadora del Alavés también alcanzó a Mariano Díaz, otro de los delanteros que ha comenzado la temporada con el punto de mira bien ajustado. Marcó ante Osasuna y añadió una diana más a su casillero para alcanzar las tres.

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Con dos goles aparecen Robert Navarro, autor de uno de los tantos con los que el Athletic derrotó 3-0 al Atlético de Madrid en San Mamés, y Nicolás Pépé, que marcó para el Villarreal pero no pudo evitar la derrota de su equipo frente al Deportivo.

La jornada también dejó una larga nómina de estrenos. Abrieron su cuenta Troy Parrott (Betis); Nico Williams y Oihan Sancet (Athletic); Andrei Ratiu (Rayo Vallecano); Pablo García y Sergio Canales (Racing de Santander); Luismi Cruz y Zakaria Eddahchouri (Deportivo); Pedri (Barcelona); Lucas Stassin (Sevilla); Marcos Fernández (Espanyol) y Pablo Ibáñez (Alavés).

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Clasificación tras la cuarta jornada:

- Con 6 goles: Raphinha (1p) (BRA) (Barcelona).

- Con 5 goles: Sergio Camello (Rayo Vallecano).

- Con 4 goles: Lucas Boyé (ARG) (Alavés); Lamine Yamal y Fermín López (Barcelona); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Ante Budimir (1p) (CRO) (Osasuna); y Kylian Mbappe (FRA) (Real Madrid).

- Con 3 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés): Alex Baena (Atlético Madrid); Roberto Fernández (Espanyol); Yassir Zabiri (MAR) (Racing).

- Con 2 goles: Robert Navarro (Athletic Club); Rodrigo Riquelme (Betis); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid); y Nicolás Pépé (CIV) (Villarreal).

- Con 1 gol: Pablo Ibáñez, Nahuel Tenaglia (ARG) y Mikel Rodríguez (Alavés); Ohian Sancet, Nico Williams, Aitor Paredes, Alex Berenguer (Athletic Club); Marc Pubill, Giuliano Simeone (ARG), Kang in Lee (KOR) y Ademola Lookman (NIG) (Atlético Madrid); Pedri González y Karim Adeyemi (ALE) (Barcelona); Troy Parrott (IRL), Pablo García y Marc Bartra (Betis); Iago Aspas (Celta); Zakaria Eddahchouri (NED) y Luismi Cruz (Deportivo de La Coruña); Marc Aguado, Aboubakar Sangaré, Fer Niño (Elche); Tyrhys Dolan (ING), Marcos Fernández y Cala (Espanyol); Enes Unal (TUR) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela', Enzo Bardeli (FRA) y Jon Ander Olasagasti (Levante); Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja (Osasuna); Sergio Canales, Andrés García (1p), Pablo García y Sergio Martínez (Racing de Santander); Andrei Ratiu y Álvaro García (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Carlos Espí y Arda Güler (TUR) (Real Madrid); Luka Sucic (AUT), Ander Barrenetxea, Orri Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); Lucas Stassin (BEL), Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Issac Romero y Miguel Sierra (Sevilla); Umar Sadiq (NIG) (Valencia); Pape Gueye (SEN), Gerard Moreno (1p) y Georges Mikataudze (1p) (GEO) (Villarreal).

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- En propia puerta: Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid); Javi Guerra (Valencia, contra el Deportivo); Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo); Florian Lejeune (Rayo, contra Barcelona); Adama Traoré (Deportivo, contra el Villarreal)