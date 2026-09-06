El diestro Joaquín Caro, cogído en la cuarta novillada de la feria de Calasparra (Murcia)

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Diego Vera Fernández

Murcia, 6 sep (EFE).- El diestro peruano Joaquín Caro ha resultado cogido este domingo en la cuarta novillada de la Feria Espiga de Oro de Calasparra (Murcia) cuando iniciaba la faena de muleta al tercero de la tarde, de la ganadería de Concha y Sierra.

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El novillero resultó prendido por el astado, que le produjo una fuerte contusión de tórax y espalda, con fuertes dolores, lo que le ha impedido continuar la lidia.

Tras ser atendido en la enfermería de la plaza ha sido trasladado al hospital de la vecina localidad murciana de Caravaca de la Cruz para estudio radiológico.

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El novillero sevillano Mariscal Ruiz ha hecho lo más destacado de la tarde en un festejo que completaba el portugués Joao D`Alva y en el que los tres espadas se han ido de vacío.

FICHA: Se ha lidiado novillos de Concha y Sierra (1°,3° y 6°) y de Prieto de la Cal (2°,4° y 5°), desiguales de presentación y de escaso juego.

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Joao D`Alva, ovación, silencio en el que mató por Joaquín Caro y silencio tras dos avisos.

Mariscal Ruiz, vuelta al ruedo tras petición, vuelta tras petición y silencio tras tres avisos.

Joaquín Caro, cogido en su primero.

La plaza ha registrado tres cuartos de entrada en tarde calurosa.

EFE

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dv/amd