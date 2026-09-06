Agencias

1-1. El Espanyol amarra el empate contra el Sevilla en el minuto 98

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 6 sep (EFE).- El Espanyol y el Sevilla, con uno menos tras la expulsión de Sagante en el minuto 58, firmaron un empate (1-1) en el RCDE Stadium con el gol de Stassin en el 85 y la réplica de Marcos Fernández en el 98.

Hasta el tiempo añadido, los blanquiazules no supieron aprovechar la superioridad numérica en la mayor parte de la segunda mitad.

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El colegiado anuló una diana al blanquiazul Omar El Hilali en el minuto 62 tras consultar el VAR por fuera de juego.

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