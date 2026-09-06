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Abascal califica la victoria electoral de AfD en Sajonia-Anhalt como "una gran esperanza para Alemania y para Europa"

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado la victoria electoral del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt como "una gran esperanza para Alemania y para Europa".

"Felicidades a Alice Weidel y a Ulrich Siegmund por este resultado espectacular que es una gran esperanza para Alemania y para Europa", ha señalado Abascal este domingo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

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Así se ha expresado después de que AfD haya ganado las elecciones regionales celebradas hoy en el estado alemán de Sajonia-Anhalt, aunque sin los votos suficientes para gobernar en solitario, con lo que se abre la puerta a la formación de un gobierno apoyado por el resto de formaciones políticas.

En concreto, AfD habría logrado un 44% de los votos, según la última proyección elaborada sobre voto real por Infratest Dimap para la televisión pública alemana ARD, lo que se traduciría en 39 escaños, por debajo de los 42 asientos que garantizan una mayoría absoluta en el parlamento regional.

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Ante ello, el presidente de Vox ha felicitado tanto a Weidel como al líder de AfD en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund. Por detrás de AfD se situaría la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) con un 17,8% de apoyo (19,3 puntos menos que en las últimas elecciones), lo que se traduciría en unos 16 representantes.

En el tercer puesto estarían igualados el histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y La Izquierda (en torno al 9% y 8 escaños cada uno), seguidos de Los Verdes (8,7% y también 8 representantes), mientras que en sexto puesto estaría Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 5,1%), por delante del Partido Liberal Demócrata (FDP, 2,4%). El mínimo para obtener reperesentación es del 5%.

La tasa de participación ha sido una de las principales noticias de la jornada, con un 80%, muy por encima del 60,3% de las elecciones regionales de 2021.

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